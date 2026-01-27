Slušaj vest

Bogdana Ražnatović godinama uživa u porodičnom životu sa sinom pevačice Svetlane Cece Ražnatović, Veljkom.

Bračni par je iz najveće ljubavi dobio tri sina, a svoju privatnost se trude da sačuvaju daleko od javnosti.

Veljko se zbog sportskih obaveza privremeno preselio u Rusiju, dok je Bogdana sa decom u Srbiji ali ga posećuje kad god to vreme dozvoljava.

Izvajano telo

Ona važi za jednu od najlepših žena poznatih muškaraca sa estrade, a nakon tri porođaja izgleda besprekorno.

Na društvenim mrežama je Bogdana objavila deo treninga i vežbi koje praktikuje kako bi njeno telo i nakon rođenja sinova zadržalo devojačku liniju.

Ražnatovićeva u top majici i uskim helankama pokazala je sve obline, ali i način na koji ih održava. Na određenim fotografijama se mogu videti i tegovi ogromnih težina, te je jasno da Veljkova supruga poseduje neverovatnu snagu.

Ravan stomak, mišići i pozadina bili su u prvom planu, a ona je opravdala etiketu koju nosi godinama.

Zbog povrede prekinula sportsku karijeru

Supruga boksera i sina Svetlane Cece ražnatović, Veljka Ražnatovića, Bogdana Ražnatović, bila je veoma uspešna košarkašica i postizala je sjajne rezultate na terenu.

Ipak obaveze oko učenja ostavljale su joj sve manje vremena za sport, te je nakon diplomiranja na Višoj poslovnoj školi u Beogradu (smer: finansije i računovodstvo), preuzela brigu o novčanim tokovima u porodičnoj firmi.

Dve teške povrede

Osim toga, i povrede su je sprečila da krene da gradi karijeru profesionalne košarkašice.

- Mislim da mi je košarka donela dosta toga lepog i mnogo čemu me je naučila. Morala sam prestanem da treniram profesionalno košarku jer sam imala dve teške povrede - rekla je Bogdana Ražnatović jednom prilikom i dodala:

- Ponosna sam na to što sam ostvarila sa timom, ali i samostalno kao deo srpske reprezentacije. Ne mogu da kažem da mi nedostaje, jer sada imam neki drugi način života u kom sam se pronašla - istakla je Veljkova supruga ranije.

Ceca o Veljkovom odlasku u Rusiju

Podsetimo, Svetlana Ceca Ražnatović je nedavno govorila o Veljkovom životu u Rusiji.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za Telegraf tada i dodala da se ne zna koliko će ostati tamo:

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni - objasnila je ona.