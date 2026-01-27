Slušaj vest

Ana Kokić nekoliko puta je bila na dijetama kako bi skinula višak kilograma, a onda je našla "caku" kako da ih se reši.

Naime, Ana je uspela da smrša devet kilograma za mesec dana kada je uvela pet obroka dnevno, ali je samo korigovala namirnice koje jede, te čak nije skroz izbacila ni slatkiše.

"Ušla sam u sistem redovnih obroka"

- Korigovala sam ishranu koju mi je odredio nutricionista, a uz to i treniram. Ako smo disciplinovani naravno da će to dati rezultate. Nisam još uvek postigla željeni efekat, ali biće to sve super za nekoliko nedelja. Ono što mi je najbitnije, to je da sam ušla u sistem redovnih obroka, odnosno da sam uvela četiri do pet obroka dnevno - rekla je Ana ranije za medije.

Foto: Screenshot Instragam

Ona je otkrila i od čega se sastoji njena ishrana.

- Moj jelovnik se sastoji od ribe, mesa, voća i povrća. Pijem dosta tečnosti, tako da u suštini nije ništa komplikovano. Ponekad sebi dam i oduška, pa imam i dane kada pojedem i nešto po svojoj želji, nezavisno od dijete. Međutim, pošto imam cilj da skinem još nekoliko kilograma onda se trudim da dijetu ne kršim često i da takvih “slobodnih dana” imam što manje kako bih postigla rezultat koji sam želela.

Odnos sa bivšom ženom bivšeg muža

- Ranije smo se sretale, sada razmenimo po koju poruku podrške. Divna je žena, majka je dece mog bivšeg supruga. Lepo mišljenje mislim o njoj. Što se tiče dece, nisam im bila maćeha, već drugarica.Trudila sam se maksimalno, zaista.