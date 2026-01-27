Slušaj vest

Voditeljka emisije "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, Olivija Jontić, iskoristila je slobodne dane da napravi predah od užurbanog tempa i uputi se na Kopaonik, gde ovih dana boravi okružena snegom, planinskim vazduhom i pravom zimskom idilom.

Naša najpoznatija planina dočekala ju je u punom sjaju prekrivena belim pokrivačem, okupana suncem i ispunjena energijom koju samo Kopaonik ume da pruži. Sunačini dani, blagi planinski mraz i pogled na nepregledne šumske predele učinili su da boravak na ovoj planinskoj lepotici bude pravi mali luksuz daleko od gradske vreve.

Živi život i zimi i leti

Sve podrđeno uživanju

Olivija dane započinje jutarnjim izlascima na staze, gde uživa u skijanju i boravku na svežem vazduhu. Kopaonik, poznat po uređenim stazama i idealnim uslovima za zimske sportove, pokazao se kao savršena destinacija za aktivan odmor. Nakon nekoliko sati provedenih na snegu, voditeljka ne propušta priliku da se opusti na suncu, uz pogled na planinske vrhove i tišinu koju povremeno prekine samo škrgut snega pod čizmama.

Posebnu pažnju privukao je i njen modni izbor. Olivija je i na planini ostala dosledna svom stilu pažljivo birana ski-oprema, upečatljive zimske jakne i modni detalji učinili su da i u snežnom ambijentu izgleda elegantno i sofisticirano. Fotografije sa planine svedoče da se savršeno uklopila u ambijent Kopaonika, gde moda i priroda često idu ruku pod ruku.

Popodneva su rezervisana za opuštanje šetnje kroz planinsko naselje, pauze uz tople napitke, ali i čašu dobrog vina, dok se sunce polako spušta iza planinskih vrhova. Kopaonik u tim trenucima dobija posebnu čar, kada se nebo prelama u toplim bojama, a planina ulazi u mirniji, večernji ritam.

Spojila lepo i korisno

Zimske čarolije

Ono što ovaj odmor čini još posebnijim jeste činjenica da Olivija vreme provodi u krugu porodice. Daleko od kamera i studijskih reflektora, posvetila se najbližima, zajedničkim trenucima i stvaranju uspomena koje ostaju dugo nakon povratka u svakodnevicu. Kako saznajemo, upravo joj je taj mir i bliskost najviše prijao posle intenzivnog radnog perioda.

Kopaonik je za Oliviju bio idealno mesto za „punjenje baterija“ spoj aktivnog odmora, prirode i tišine omogućio joj je da se potpuno resetuje i pripremi za nove profesionalne izazove. Planinski vazduh, sneg, sunce i spokoj učinili su svoje, a osmeh koji ne skida sa lica najbolja je potvrda koliko joj je ovaj beg iz grada prijao.

Nema sumnje da se voditeljka sa planine vraća odmorna, inspirisana i spremna za nove radne pobede, dok će gledaoci „Stars specijala“ uskoro ponovo imati priliku da je gledaju u punoj formi nasmejanu, energičnu i sa novom dozom pozitivne energije koju samo Kopaonik ume da pruži.