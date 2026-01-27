Slušaj vest

O beogradskom koncertu Tropiko benda u MTS dvorani i danas se priča, a on je nastavio sa radom u punom gasu svirajući na trgovima u Srbiji i popularnim klubovima u regionu.

Međutim, poznati pop sastav napravio je još jedan korak u svojoj decenijskoj karijeri. Reč je o novoj baladi, za koju je spot snimljen u Francuskoj, te se pevač Aleksandar Cvetković još jednom pokazao da je na visini zadatka.

Tropiko bend Foto: Mr.Yellowphotography

Dok Pariz važi za grad ljubavi, u njemu je nastala pesma o potpuno emotivnom slomu. „Polovna roba“ bez ulepšavanja govori o čoveku koji se posle velike veze oseća potrošeno, odbačeno i nedostojno nove ljubavi. Stihovi o pijanim noćima, okretanju glave od tuđih poljubaca i želji da se ona vrati, makar i "stara“, dirnuće publiku pravo u ranu. Brutalno iskrena ispovest koja pokazuje kako izgleda život kada ljubav ode, a duša ostane da se bori sama.

Celu priču ove pesme Sale prikazuje slikovito u novom spotu, a sigurno je da će mu i veliki broj glumaca čestitati na scenama koje je izneo na najprofesionalniji način. Doduše, od Tropiko benda se drugačije i ne očekuje.

