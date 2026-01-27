Slušaj vest

Bivša supruga Ognjena Amidžića, manekenka Danijela Dimitrovska izgovorila je sudbonosno "da" emotivnom partneru Jevremu Kosniću.

Njih dvoje su se venčali u jednoj crkvi van Beograda, u intimnoj atmosferi i u krugu najuže porodice.

Udala se Danijela Dimitrovska

Danijela i Jevrem planiraju da naredne godine organizuju i veliko slavlje, na kojem će okupiti brojne prijatelje, saradnike i članove šire porodice, kako bi zajedno proslavili svoju ljubav.

Ona je putem Instagram profila objavila snimak na kojem se vide pripreme za najlepši dan, kao i kako je cela ceremonija izgledala. Danijela je zasijala u dugoj, beloj svedenoj haljini, dok je u crkvi preko kose imala belu maramu. Na snimku je blistala od sreće, dok je snažno grlila svog supruga koji je takođe bio u elegantnom odelu.

Podsetimo, na proleće 2021. godine voditelj Ognjen Amidžić i Danijela Dimitrovska stavili su tačku na svoj brak u kome su dobili sina Matiju. Nakon razvoda voditelj je sreću pronašao pored Mine Naumović, sa kojom je nedavno dobio ćerku Lolu, dok je manekenka uplovila u vezu sa Jevremom Kosnićem.