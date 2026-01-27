Slušaj vest

Bivša supruga Ognjena Amidžića, manekenka Danijela Dimitrovska izgovorila je sudbonosno "da" emotivnom partneru Jevremu Kosniću.

Njih dvoje su se venčali u jednoj crkvi van Beograda, u intimnoj atmosferi i u krugu najuže porodice. 

Gallery

Udala se Danijela Dimitrovska Foto: Printscreen/Instagram

Danijela i Jevrem planiraju da naredne godine organizuju i veliko slavlje, na kojem će okupiti brojne prijatelje, saradnike i članove šire porodice, kako bi zajedno proslavili svoju ljubav.

Ona je putem Instagram profila objavila snimak na kojem se vide pripreme za najlepši dan, kao i kako je cela ceremonija izgledala. Danijela je zasijala u dugoj, beloj svedenoj haljini, dok je u crkvi preko kose imala belu maramu. Na snimku je blistala od sreće, dok je snažno grlila svog supruga koji je takođe bio u elegantnom odelu.

Podsetimo, na proleće 2021. godine voditelj Ognjen Amidžić i Danijela Dimitrovska stavili su tačku na svoj brak u kome su dobili sina Matiju. Nakon razvoda voditelj je sreću pronašao pored Mine Naumović, sa kojom je nedavno dobio ćerku Lolu, dok je manekenka uplovila u vezu sa Jevremom Kosnićem.

kurir.rs/informer

Ne propustiteStars"RAZVOD JE SMRT BEZ UMIRANJA, JEDNA OD NAJBOLNIJIH STVARI!" Dimitrovska priznala u kakvim je odnosima sa Ognjenom Amidžićem: Trebalo mi je vremena za tu odluku
damijela-dimitrovska-ognjen-amidzic.jpg
StarsPAŠĆE VAM VILICE KADA VIDITE GOLIŠAVE FOTOGRAFIJE DANIJELE DIMITROVSKE! Minijaturni kupaći sakrio vrele obline, a tek poze...
screenshot-22.jpg
StarsDANIJELA DIMITROVSKA POKAZALA PRAVO LICE! Oglasila se bez trunke šminke i filtera, pratioci ostali ZATEČENI! (FOTO)
danijela.jpg
StarsEVO ZAŠTO JE 6 GODINA MLAĐI JEVREM OTKINUO NA DANIJELU Dimitrovska grmi u uskoj haljini, a DEKOLTE u prvom planu! NEMA JOJ RAVNE
danijela.jpg