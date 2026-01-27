Slušaj vest

Danijela Dimitrovska i Jevrem Kosnić su se pred Bogom zavetovali na večnu ljubav, a kako saznajemo naredne godine par će napraviti veliko venčanje na kojem će biti veliki broj njihovih prijatelja, saradnika i članova šire porodice.

- Moje zauvek da, 27.01.2026. Tiho, u malom krugu. Uskoro slavimo svi zajedno - napisala je Danijela.

Kako saznajemo, kum Jevremu je bio Nikša Terzić, dok je Danijela sa kuma zvala doktora Miloša Veljkovića, njenog prijatelja iz detinjstva.

Ko je Jevrem Kosnić?

Inače, Jevrem Kosnić je bivši fudbaler i šest godina je mlađi od manekenke. Jevrem Kosnić rođen je u Švajcarskoj, Sent Galenu i bivši je srpski fudbaler.

Na početku karijere igrao je za Crvenu Zvezdu, a kao senior je igrao prvo u FK Rad, pa u FK Bežanjia.

On je potom igrao i za italijansni klub, za Ređinu, a potom se vratio i igrao je za Vojvodinu. Međutim, tamo je ostao samo jednu sezonu. Kasnije je igrao i za rumunski klub Kluž, a karijeru je završio u Italiji u Tarantu 2020 godine.

kurir.rs/blic

