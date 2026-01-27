Slušaj vest

Danijela Dimitrovska i Jevrem Kosnić su se pred Bogom zavetovali na večnu ljubav, a kako saznajemo naredne godine par će napraviti veliko venčanje na kojem će biti veliki broj njihovih prijatelja, saradnika i članova šire porodice.

- Moje zauvek da, 27.01.2026. Tiho, u malom krugu. Uskoro slavimo svi zajedno - napisala je Danijela.

Kako saznajemo, kum Jevremu je bio Nikša Terzić, dok je Danijela sa kuma zvala doktora Miloša Veljkovića, njenog prijatelja iz detinjstva.

1/7 Vidi galeriju Udala se Danijela Dimitrovska Foto: Printscreen/Instagram

Inače, Jevrem Kosnić je bivši fudbaler i šest godina je mlađi od manekenke. Jevrem Kosnić rođen je u Švajcarskoj, Sent Galenu i bivši je srpski fudbaler.

Na početku karijere igrao je za Crvenu Zvezdu, a kao senior je igrao prvo u FK Rad, pa u FK Bežanjia.

On je potom igrao i za italijansni klub, za Ređinu, a potom se vratio i igrao je za Vojvodinu. Međutim, tamo je ostao samo jednu sezonu. Kasnije je igrao i za rumunski klub Kluž, a karijeru je završio u Italiji u Tarantu 2020 godine.