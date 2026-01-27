Slušaj vest

- Dobro su i beba i Mina, sve je okej. Kad sam ćerku uzeo u ruke osećaj je bio savršen, prvi put žensko tako da je bilo savršeno. Kažu da su tate posebno vezane za ćerke i ja se nadam da će tako biti - rekao je Ognjen i otkrio na koga liči ćerka Lola.

- Lola je tamna onako, meni malo liči i na Peruna.

Ognjen je i otkrio da je u kući sve spremno za dolazak bebe.

- Sve je spremno, svi smo uzbuđeni - rekao je Ognjen.

Ognjen Amidžić nije krio sreću zbog proširenja porodice nakon što se njegova supruga porodila.

Foto: Printscreen

- Ogromno uzbuđenje, desilo se juče, malo ranije nego što smo planirali. Bili smo zatečeni. Bitno mi je da su Mina i beba dobro, video sam je juče. Pod utiskom sam i dalje, fenomenalan je osećaj - rekao je Ognjen koji je nakon dva sina dobio ćerku.

- Videćemo, nemam tog iskustva. Radujem se. Znam kako s muškarcima treba, pokušavam, učim i dalje, ali nema obrazac roditeljstva. Previše je danas saveta i pametovanja svuda od svih. Želim samo da bude zdrava i srećna, i da pronađe svoje mesto pod suncem, a mi smo tu da pomognemo, ostalo je do nje i njenog karaktera - rekao je Ognjen, pa dodao kako je Perun reagovao:

- Perun nema još ni dve godine, nije baš razumeo šta znači dolazak sestre. Jedva čekam da se susretnu, pa ćemo videti njegove reakcije. Želje svih su da liči na majku, i ja to želim. Tamna je kroz, takav je bio i Perun kad se rodio, pa se promenio - rekao je Ognjen i otkrio zašto su odabrali ime Lola.

Foto: Kurir

- Lako smo se odlučili, kao i za Perunovo ime. Ja sam imao čudno ime, imao sam predloge da se zove Miša, ali bolje Lola. Muka mi je od svega što postoji, Lola mi je internacionalno i žensko, kratko i svuda se isto izgovara, a Lola i Perun se nekako slažu. U naredna dva - tri dana idem po Minu i bebu. Neću prisustvovati snimanjima sada - rekao je Ognjen u emisiji "Premijera vikend specijal".

Kurir/Blic