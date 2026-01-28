Slušaj vest

O prijatelju Čedomira Jovanovića, Aleksandru Kosu, u javnosti se poslednjih godinu dana malo-pomalo otkrivaju detalji iz privatnog života koji dosad nisu bili poznati.

I dok se danas njegovo ime najčešće dovodi u vezu s domaćom političkom i estradnom scenom, malo ko zna da je Kos pre toga vodio sasvim drugačiji život daleko od Srbije i od reflektora. On je bio u braku s Ruskinjom.

Došla na usavršavanje

Kako saznajemo, Aleksandar je sa atraktivnom brinetom iz Moskve skoro godinu dana bio u emotivnoj vezi koja je krunisana brakom. Njihova romansa započela je gotovo filmski spontano, neočekivano i, kako tvrde ljudi koji su ih tada poznavali, uz snažne emocije od samog početka.

Upoznali su se u Nemačkoj tokom višemesečne edukacije na kojoj je ona boravila s grupom školaraca iz Rusije. Kao nastavnica nemačkog jezika u jednoj obrazovnoj ustanovi u Moskvi, bila je deo međunarodnog kampa namenjenog usavršavanju mladih, a upravo je taj boravak promenio tok njenog života.

Zakleli se na vernost

Velika odluka

U prilog tome svedoči za Kurir prijatelj blizak Kosu.

- To je bila ljubav na prvi pogled. Upoznali su se sasvim slučajno, ali su se odmah prepoznali. Strast i emocije su planule momentalno. Razmenili su kontakte i od tog trenutka praktično se nisu razdvajali. Kos joj je tokom boravka u Nemačkoj bio velika podrška, pomagao joj je oko svakodnevnih obaveza s decom, logistike i organizacije. Njihov odnos se brzo produbljivao, a razumevanje i sklad bili su očigledni svima koji su ih poznavali. Nakon izvesnog vremena, ona donosi veliku i nimalo laku odluku - napušta posao u Rusiji i seli se u Nemačku kako bi započela zajednički život s Kosom. Ubrzo potom usledila je i veridba, a zatim i brak - priča Aleksandrov prijatelj.

I u dobru i u zlu

Nisu uspeli kao par

Par je, kako navode izvori, vodio ispunjen život. Putovali su širom Evrope, obilazili znamenitosti, upoznavali različite kulture i gradili zajedničke uspomene. Posebno mesto u njihovoj priči zauzima Strazbur, gde su se simbolično jedno drugom zakleli na večnu ljubav.

U prilog ovim navodima svedoče i brojne fotografije koje je Aleksandar Kos u tom periodu objavljivao na društvenim mrežama. Iako je prošlo mnogo vremena, te uspomene i danas stoje sačuvane na njegovim profilima kao nemi svedok jednog važnog životnog poglavlja. Ipak, brak nije potrajao. Nakon izvesnog vremena došlo je do razlaza, a svako je krenuo svojim putem. Razlozi nikada nisu javno izneseni, a bivši supružnici su prema dostupnim informacijama odlučili da privatnost sačuvaju daleko od očiju javnosti.

Oglasio se Kos

Kontaktirali smo sa Aleksandrom Kosom povodom ovih navoda, ali on nije bio raspoložen da govori o prošlosti.

- Prošlost treba ostaviti tamo gde jeste. Ne bih to da komentarišem - rekao je kratko.