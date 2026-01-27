Slušaj vest

Sin prvenac čuvenog muzičara Ramba Amadeusa, Ilija, izrastao je u pravog muškarca i sve češće privlaci pažnju gde god da se pojavi. Mladi Dorćolac važi za pravog šmekera, a devojke, kako kažu upućeni, bukvalno „odlepljuju" na njegov izgled, harizmu i stav. Sudeći po fotografijama koje sam objavljuje na društvenim mrežama fizički može da parira ni manje ni više nego Arnoldu Švarcenegeru kada je bio u najvećoj životnoj snazi i maldosti. 

Vidi mu se svaki mišić

Ilija Pušić u treningu Foto: Printscreen/Instagram

 Ovo je tajna Rambovog sina

Ilija je odrastao daleko od estradne pompe, ali je očigledno da je od oca nasledio autentičnost, samopouzdanje i šarm koji se ne uči s tim se rađa. Visok, zgodan i uvek opušten, sa prepoznatljivim stilom koji kombinuje urbano i nenametljivo, lako osvaja simpatije nežnijeg pola. Na Dorcolu, gde često boravi, već važi za jednog od najpoželjnijih momaka, a priče o njegovim osvajanjima sve su cešce tema gradskih kuloara. Za razliku od mnogih naslednika poznatih licnosti, Ilija ne koristi prezime kao kartu za uspeh. Naprotiv deluje prirodno, prizemno i kulturno, što ga cini još privlacnijim. Devojke posebno ističu njegov manir pravog džentlmena, ali i duhovitost, zbog koje društvo uvek rado provodi vreme s njim.

Zavodnik prve klase

Iako je pravi zavodnik, Ilija ne voli da se eksponira i retko se pojavljuje u javnosti, što dodatno budi interesovanje. Upravo ta doza misterije čini ga još zanimljivijim, pa ne čudi što mnoge pripadnice lepšeg pola sanjaju da osvoje njegovo srce.

Slavni glumac bio jak 

Arnold Švarceneger u jeku najveće slave Foto: Profimedia

Jedno je sigurno sin Ramba Amadeusa izrastao je u lepog, pametnog i harizmatičnog mladica, koji svojim ponašanjem potvrđuje da je pravi muškarac, a ne samo naslednik slavnog imena. Ako je suditi po reakcijama devojaka, pred Ilijom je tek vreme u kojem ce se o njemu još mnogo pričati.

Ne propustiteStarsBIVŠA ŽENA RAMBA AMADEUSA DANAS ŽIVI SA NJEGOVIM KUMOM: Buran ljubavni život muzičara nalik španskoj seriji
rambo-amadeus.jpg
StarsLJUBAVNI ŽIVOT RAMBA AMADEUSA NALIK ŠPANSKOJ SERIJI: Prvu ženu ostavio zbog studenktinje, a ona danas živi sa njegovim kumom
rambo-amadeus.jpg
Stars"MOGAO SAM DA BUDEM BOLJI MUŽ I OTAC, BIO SAM NEUROTIČAN" Rambo nikad iskrenije o porodici: Bio sam odsutan...
kzn-praznik-mimoza-11012023-0065.jpg
StarsBURAN LJUBAVNI ŽIVOT RAMBA AMADEUSA: Prvu ženu ostavio zbog studenktinje, a druga danas živi sa NJEGOVIM KUMOM
screenshot-38.jpg

CECA POSLE ARKANOVOG POMENA PRVI PUT U JAVNOSTI Izvor: Kurir