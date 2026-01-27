SIN RAMBA AMADEUSA JAK KAO ŠVARCENEGER! Ovakve mišiće svet nije video, devojke odlepile za Dorćolecem
Sin prvenac čuvenog muzičara Ramba Amadeusa, Ilija, izrastao je u pravog muškarca i sve češće privlaci pažnju gde god da se pojavi. Mladi Dorćolac važi za pravog šmekera, a devojke, kako kažu upućeni, bukvalno „odlepljuju" na njegov izgled, harizmu i stav. Sudeći po fotografijama koje sam objavljuje na društvenim mrežama fizički može da parira ni manje ni više nego Arnoldu Švarcenegeru kada je bio u najvećoj životnoj snazi i maldosti.
Vidi mu se svaki mišić
Ovo je tajna Rambovog sina
Ilija je odrastao daleko od estradne pompe, ali je očigledno da je od oca nasledio autentičnost, samopouzdanje i šarm koji se ne uči s tim se rađa. Visok, zgodan i uvek opušten, sa prepoznatljivim stilom koji kombinuje urbano i nenametljivo, lako osvaja simpatije nežnijeg pola. Na Dorcolu, gde često boravi, već važi za jednog od najpoželjnijih momaka, a priče o njegovim osvajanjima sve su cešce tema gradskih kuloara. Za razliku od mnogih naslednika poznatih licnosti, Ilija ne koristi prezime kao kartu za uspeh. Naprotiv deluje prirodno, prizemno i kulturno, što ga cini još privlacnijim. Devojke posebno ističu njegov manir pravog džentlmena, ali i duhovitost, zbog koje društvo uvek rado provodi vreme s njim.
Zavodnik prve klase
Iako je pravi zavodnik, Ilija ne voli da se eksponira i retko se pojavljuje u javnosti, što dodatno budi interesovanje. Upravo ta doza misterije čini ga još zanimljivijim, pa ne čudi što mnoge pripadnice lepšeg pola sanjaju da osvoje njegovo srce.
Slavni glumac bio jak
Jedno je sigurno sin Ramba Amadeusa izrastao je u lepog, pametnog i harizmatičnog mladica, koji svojim ponašanjem potvrđuje da je pravi muškarac, a ne samo naslednik slavnog imena. Ako je suditi po reakcijama devojaka, pred Ilijom je tek vreme u kojem ce se o njemu još mnogo pričati.