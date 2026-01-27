Slušaj vest

Pevač narodne muzike Marinko Rokvić i njegova supruga Slavica Rokvić zajedno su proveli gotovo četiri decenije, ali malo ko zna koliko pevačeva udovica ima godina.

Početak ljubavi

Marinko je Slavicu upoznao 1984. godine, a ubrzo nakon toga doveo ju je u Beograd. Sledeće godine su se venčali i dobili sina Nikolu, a dve godine kasnije i sina Marka. Obojica su od pokojnog oca nasledila talent za muziku.

Foto: Dragana Udovičić, Printskrin/Instagram

Zajedno su ostali sve do njegove smrti 2021. godine. Iako se o njhovom braku dosta toga zna, razlika u godinama mnogima je nepoznanica. Naime, Marinko je rođen 1954. godine, dok je Slavica mlađa deset godina. Inače, ona je rođena u Zagrebu.

Prošle godine proslavila je jubilarni 60. rođendan i tim povodom za porodicu i prijatelje priredila je gala proslavu u jednom poznatom restoranu.

1/13 Vidi galeriju Marinko Rokvić Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Dragana Udovičić

Podsetimo, Marinko je preminuo 6. novembra 2021. godine u 68. godini života. osim sinova Nikole i Marinka iza sebe je ostavio i vanbračng sina Daria, sa kojim braća gaje blizak odnos.

Kurir/Story.hr