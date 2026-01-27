Slušaj vest

Ceca Ražnatović i danas je prisutna na snimanju „Zvezda Granda“, a pred sam početak govorila je o svojim kandidatima, kao i o planovima koje ima za budućnost.

Svetlana Ceca Ražnatović
Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ceca je nedavno otkrila da je Veljko otišao u Rusiju gde se priprema za boks meč i po trenutnim planovima ostaće tamo najmanje godinu dana. Ona je sada pričala o potencijalnoj poseti sinu.

- Sa svima se čujem, sa svima. Hladno je u Rusiji, ali Veljko se ne žali inače više voli zimu. Pa za sada ne planiram da idem, imam mnogo obaveza. Počinje sve iznova da se snima, obavešteni ste već o tome. Tako da, za sada ne, eventualno možda mart - rekla je Ceca.

Ona je dodala i da je uskoro očekuju tri uzastopna koncerta na Jahorini, što je kratko prokomentarisala:

- Neka mi je Bog u pomoći - rekla je Ceca kroz smeh.

Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ceca čestitala vaterpolistima

Podsetimo, Srbija je postala šampion Evrope. Naši Delfini su pobedili reprezentaciju Mađarske, velikog rivala u spektakularnom meču u Beogradskoj areni.

Među njima je i Ceca Ražnatović, koja je podelila snimak slavlja naših vaterpolista uz reči: "Bravo srpski sinovi!!! Ovako se voli Srbija!!! Vi ste ponos i svetlost! Bravo!"

Ne propustiteStars"BRAVO SRPSKI SINOVI" Ceca Ražnatović je ovako čestitala vaterpolistima Srbije zlato: Vi ste ponos i svetlost (FOTO)
ceca.jpg
StarsDARA BUBAMARA NAPUSTILA ŽIRI "ZVEZDA GRANDA": Usred programa kolegama sasula sve u lice, Ceca joj zamerila
Dara Bubamara na snimanju Zvezda Granda
Stars"TREBA VAM STRUČNA POMOĆ" Svi se pitaju kome je Anastasija uputila brutalne reči, Ceca je podržala: A ako se usudiš da reaguješ...
ceca-raznatovic-i-anastasija-raznatovic.jpg
StarsEVO ZAŠTO VELJKO I ANASTASIJA NISU DOŠLI NA OČEV POMEN Sveštenik iz hrama došao na groblje, Ražnatovići ispoštovali tradiciju, ali prvi put bez njih (VIDEO)
pomen Arkanu Veljko Anastasija Ražnatović

CECA POSLE ARKANOVOG POMENA PRVI PUT U JAVNOSTI Izvor: Kurir