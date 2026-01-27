Slušaj vest

Ceca Ražnatović i danas je prisutna na snimanju „Zvezda Granda“, a pred sam početak govorila je o svojim kandidatima, kao i o planovima koje ima za budućnost.

Ceca je nedavno otkrila da je Veljko otišao u Rusiju gde se priprema za boks meč i po trenutnim planovima ostaće tamo najmanje godinu dana. Ona je sada pričala o potencijalnoj poseti sinu.

- Sa svima se čujem, sa svima. Hladno je u Rusiji, ali Veljko se ne žali inače više voli zimu. Pa za sada ne planiram da idem, imam mnogo obaveza. Počinje sve iznova da se snima, obavešteni ste već o tome. Tako da, za sada ne, eventualno možda mart - rekla je Ceca.

Ona je dodala i da je uskoro očekuju tri uzastopna koncerta na Jahorini, što je kratko prokomentarisala:

- Neka mi je Bog u pomoći - rekla je Ceca kroz smeh.

Ceca čestitala vaterpolistima

Podsetimo, Srbija je postala šampion Evrope. Naši Delfini su pobedili reprezentaciju Mađarske, velikog rivala u spektakularnom meču u Beogradskoj areni.

Među njima je i Ceca Ražnatović, koja je podelila snimak slavlja naših vaterpolista uz reči: "Bravo srpski sinovi!!! Ovako se voli Srbija!!! Vi ste ponos i svetlost! Bravo!"