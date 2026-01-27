Slušaj vest

Mina Kostić i Kasper govorili su o ljubavi i lošim komentarima koji su nastali od kada su objavili vezu.

Mane Ćuruvija dao je svoj sud o haosu koji je nastao oko njihovog odnosa, te je priznao da ga ništa ne pogađa.

"Slobodno na mene udarajte"

- Kada je Mina izjavila da je 16 dana u vezi i hoću da se udam, svi su rekli da ne postojim. Govorili su da je prolupala, ismejavali su je i napadali. Znam šta sam ja preživljavao u tom periodu... Sada kada sam došao, bili su svi u šoku, čak su i neki voditelji komentarisali to javno. Da su ljudi šokirani, da postojim i da sam se pojavio. Komentarisali su mene, moje zube... A šta je sad, kad sam došao? Sad napadaju mene, a brane nju. Slobodno. Meni je drago. Ja sam slon, slobodno na mene udarajte, ja na to ne reagujem - govorio je Kasper u podkastu kod Bokija 13 i dodao:

Foto: Instagram

- Ja verujem da ti Boki sve razumeš. Mi nikoga nismo napali, ugrozili, usudili. Ni od koga nismo tražili dozvolu. Ima ljudi koji opipavaju puls javnosti, kako da uđu u kalup u medijima i da budu u sedlu. Našli ste prvi put na čoveka koji neće da sedi u sedlu. Ja sam čovek iz naroda, ja sam jedan od njih. Dobio sam i savete kako treba da govorim javno, da nastupam u medijima, da bi se to sve održavalo. Mene to ne zanima, ne interesuje me.

"Nemam ništa romsko"

Mina Kostić je u podkastu govorila i o svom poreklu.

- Ja sam Srpkinja, tako da, da li su ljudi Romi, ovo ili ono, to je nevažno. Pa moja snajka je Kineskinja - rekla je Mina.

- Svi smo od Boga - dodao je Bokijev prijatelj.

- Ti nemaš ništa romsko? - pitao je Boki.

- Ne. Moj otac pokojni je poreklom iz Uroševca, majka iz Peći. Ako ćemo o poreklu ja sam sa Kosova i ja se toga ne stidim. Ja sam prešla u pravoslavlje, ja sam hrišćanka. Krstila sam se sa 19 godina - odgovorila je Kostićeva.

- Tvoje ime je bilo Minira Jašari - dodao je Jovanovski.

- Da, da. Svi smo rođeni u Beogradu, svi sem oca i majke kao što sam rekla. Meni nije važno ko je ko - rekla je pevačica.