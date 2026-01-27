Slušaj vest

​Regionalna zvezda Saša Kovačević i snimci koji su preplavili društvene mreže nakon njegovih decembarskih koncerata govore više od hiljadu reči. Prepuna Plava dvorana, hiljade glasova koji pevaju uglas i emocija koja je obeležila kraj godine, bili su najbolja potvrda kvaliteta ovog muzičkog spektakla.

​Za sve one koji su u decembru ostali bez karata ili žele ponovo da prožive tu neverovatnu energiju, zakazan je novi susret – 7. februar u Sava Centru.

​Pogledajte magiju koja se dogodila na prethodnim koncertima i osetite delić atmosfere koja vas ponovo očekuje:

​Pored već prepoznatljive energije, Saša za februarski koncert sprema i brojna iznenađenja. Publika može očekivati osvežen repertoar sa posebnim muzičkim aranžmanima, neočekivane goste na sceni, kao i još naprednije vizuelne efekte i najmoderniju rasvetu koja će Plavu dvoranu pretvoriti u pravu svetsku pozornicu.

Foto: Aleksej Nešović, Skymusic production, YouTube Sasa Kovacevic .TV

​Biće to prilika da publika uživo čuje najnovije hitove poput numera "Romeo" i "Boje leptira", ali i da horski zapeva legendarne pesme koje su obeležile čitave generacije: "Jedina si vredela", "Živim da te volim", "Ruka za spas", "Mila", "Noć do podne", "Ludak", "Temperatura", "Prevarena", "Kako posle nas", "Nije nam se dalo", "Moja malena", "Lapsus" i "Slučajno".

​Od maksimalnog komfora koji pruža potpuno renovirani Sava Centar do kristalno jasnog zvuka i produkcije koja postavlja nove standarde, svaki detalj je pažljivo osmišljen kako bi ovaj koncert bio kruna njegove dosadašnje turneje.