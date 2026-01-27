Slušaj vest

U rijaliti „Zadruga 9 Elita“ večeras ulazi pevač Marko Gačić, koji se poslednjih dana našao u centru pažnje javnosti zbog razvoda sa koleginicom Gogom Gačić.

Marko Gačić Goga Gačić
Foto: Printscreen/Instagram

Marko i Goga Gačić odlučili su da stave tačku na osmogodišnji brak, a vest o razvodu iznenadila je mnoge, s obzirom na to da su važili za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.

- Obzirom da se nismo oglašavali vezano za situaciju o kojoj se piše poslednjih dana, ovo će biti jedino oglašavanje povodom toga. Želimo da obavestimo javnost da smo odlučili da okončamo naš brak. Odluka je doneta zajednički i u miru. Molimo medije i javnost za razumevanje i poštovanje naše privatnosti. Nećemo davati dodatne izjave povodom ove teme - napisao je Marko Gačić.

Marko Gačić smršao 50 godina Foto: Printscreen/Instagram

Goga ima novu ljubav

Prema informacijama koje su dospele u javnost, inicijator razlaza bila je pevačica. Goga Gačić, koja važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi i "fatalnu plavušu", donela je odluku da se rastane od supruga.

Goga Gačić, nakon razvoda od kolege Marka Gačića, pronašla je novu ljubav saznaju domaći mediji. Inače, ona je samo mesec dana nakon razvoda uplovila u novu vezu.

20240527-11-17-22goga-gacic--goga-gacic---instagram-photos-and-videos.jpg
Marko Gačić Goga Gačić
WhatsApp Image 2026-01-24 at 20.42.43.jpeg
Goga Gačić Marko Gačić

