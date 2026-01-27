Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša privukla je veliku pažnju na snimanju popularnog takmičenja „Pinkove zvezde“. Ovo pojavljivanje bilo je posebno značajno, jer je ujedno predstavljalo njen prvi javni izlazak nakon nedavne drame sa bivšim suprugom Duškom Tošićem.

Foto: Petar Aleksić

Za ovu priliku odabrala je upečatljivu Guči kombinaciju – košulju, suknju, čizme i torbicu, sve u istom dezenu, ona se snimila i video postavila na društvenim mrežama uz opis:

- Od njegovih para.

Ove reči izazvale su brojne komentare,a i mnoge zaintirgirale

Jelena o skandalu

Podsetimo, Jelena Karleuša vratila se u nedelju veče 25.Januara u Srbiju zajedno sa ćerkama Atinom i Nikom, nakon nekoliko burnih dana i stresa koji je doživela od strane bivšeg supruga Duška Tošića.

Naša ekipa sačekala je pop zvezdu u kasnim večernjim časovima na beogradskom aerodromu. Jelena nije krila da joj je skandal sa Tošićem, koji joj je upao u u stan i zamenio brave, ali i izbacio njene mačke i kućne pomoćnice, teško pao, pa je jedva suzdržavala suze.

- Prema poslednjim informacijama koje imam, ključevi su vraćeni, kao i životinje i kućne pomoćnice. Sve se rešilo. Tresla se gora, rodila se nova brava - rekla je JK za Kurir i dodala:

- Zaista ne znam zašto je to uradio. Možda bi trebalo Duška da pitate za ove poteze. Pokušala sam da imam pet dana odmora, ali se to nije desilo. Vraćam se umornija nego što sam otišla. Ovo je sve veliki stres, kako za mene, tako i za decu.

