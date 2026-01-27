Slušaj vest

Manekenka Danijela Dimitrovska zavetovala se u crkvi na večnu ljubav partneru Jevremu Kosniću, a ceremonija je održana u tajnosti.

Naime, bivša supruga Ognjena Amidžića, koja se Jevremu zavetovala pred bogom na večnu ljubav, prošle godine se verila, kada je donela odluku da ne otkriva previše detalja o privatnom životu.

- Ja sam inače neko ko ulazi u neki odnos da ga gradi. Odlučila sam da malo komentare smanjim po pitanju privatnog života. Ranije sam od sreće pričala i delila i to je još jedna lekcija da ove godine to zadržim za sebe. Ne treba intimu deliti na tacni, konačno sam shvatila. U svaki odnos ulazim bez očekivanja. Volim veridbu ali forme nisu dokaz. Želja mi je da porodicu širim i molim se za to.

- U Crnoj Gori smo bili dug period, pa malo ovde i tamo. Tamo smo se uselili, ovde smo se preselili iz stana u kuću. Ljudi prosto vide na mojim snimcima. Sada smo se konačno preselili i tu ću ostati jedan duži period, ne mogu više da se pakujem. Na snimanja nosim sivi kofer koji je uvek polu pun i tako vukljam. Komšije misle da se svaki dan selim.

Inače, Jevrem Kosnić je bivši fudbaler i šest godina je mlađi od manekenke. Jevrem Kosnić rođen je u Švajcarskoj, Sent Galenu i bivši je srpski fudbaler.

Na početku karijere igrao je za Crvenu Zvezdu, a kao senior je igrao prvo u FK Rad, pa u FK Bežanjia.

On je potom igrao i za italijansni klub, za Ređinu, a potom se vratio i igrao je za Vojvodinu. Međutim, tamo je ostao samo jednu sezonu. Kasnije je igrao i za rumunski klub Kluž, a karijeru je završio u Italiji u Tarantu 2020. godine.

