Pevačica Zorica Marković već pet meseci boravi u rijalitiju "Elita 9", gde su njeni cimeri pokrenuli spekulacije o navodno propalom biznisu, ogromnim dugovima i totalnom bankrotu, od kojih je "pobegla" ulaskom u rijaliti. Ekipa Kurira odlučila je da proveri otvorene optužbe na pevačicin račun.

Posetili smo prigradsko naselje Zaklopača, mesto u kom je Zorica otvorila kafanu i počela da gradi kuću. Međutim, tamo smo naišli samo na pustoš.

Zatvorena kafana

Lokal, koji je Markovićeva uzela u zakup i otvorila pre samo nekoliko meseci, zaključan je i pust, a ispred kapije je postavljena velika tabla s natpisom: "Izdaje se". Kako smo mogli da vidimo, u dvorištu su razbijene flaše, smeće, a na objektu je polomljen prozor. Ogroman etno-restoran s više ulaza i pomoćnim objektima više ne radi, a stvari u njemu su pokrivene.

Stupili smo u kontakt s bivšom radnicom kafane, koja je zamolila da joj ne otkrivamo ime. Ona nam je otkrila detalje:

- Ne može se očekivati ozbiljan biznis s velikom zaradom ako mu ne pristupiš na ozbiljan način. Zorica je zaposlila kuvare koji očigledno nisu dorasli ovom mestu i konobarice koje nemaju dovoljno iskustva u ugostiteljstvu, zato je brzo zatvorila firmu.

U okolini restorana, kao i nedovršene kuće, koju je pevačica krenula da zida, pa potom stala, sreli smo dosta meštana, ali niko nije bio oduševljen na pomen njenog imena. Većina nije želela da priča o njoj, već su nam samo rekli da "zbog određenih problema" više ne radi u njihovom susedstvu. Međutim, jedna komšinica, predstavila nam se kao Goca, kazala je da je Zorica imala dugove koje je napravila u proteklom periodu.

- Bilo je dosta uništenog inventara, to je sve morala da plati kad je napuštala lokal. Ono što sam čula je i da nije redovno plaćala račune, koji su se s vremenom nagomilali. Zbog toga je ona ušla u septembru u rijaliti, a kafana je zatvorena u oktobru. Kad je ona otišla, njen sin je to sve sredio.

- Kako bismo proverili dobijene informacije, stupili smo u kontakt sa Aleksandrom, vlasnikom lokala, koji nam je potvrdio saradnju s pevačicom, ali nije želeo da otkriva detalje.

- Zorica je sarađivala s nama, ali je ugovor raskinut u oktobru i više se nismo čuli. Ono što mogu da vam kažem jeste da su sva dugovanja izmirena i da je objekat spreman za izdavanje. Sve ostalo, i ako bih imao nešto da kažem na temu nereda, problema u kafani ili dugova, bila bi povreda poslovne tajne, a to ne želim da radim, tako da nemamo komentar na tu temu - rekao nam je on.

Stopirani radovi na kući

U neposrednoj blizini kafane Zorica je počela da gradi kuću. Njena zamisao je bila da završi radove i useli se u nju, međutim do toga nije došlo. Niko od meštana Zaklopače ne zna razlog. Nedovršeni objekat sad deluje poprilično napušteno - oko njega su korov i đubre, a plac na kome je Zorica zidala kuću potpuno je nezaštićen i neograđen, te je meta mnogih nesavesnih građana koji odlažu otpatke na nepropisne načine i mesta.

S obzirom na to da je Zorica u rijalitiju, do njenog komentara je nemoguće doći. Pokušali smo da stupimo u kontakt s porodicom Marković kako bi nam potvrdili navode meštana Zaklopače i otkrili razlog stopiranja radova na kući, ali se niko nije odazvao našem pozivu.

