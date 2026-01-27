nije mu bilo lako

nije mu bilo lako

Kompozitor i producent Aleksandar Milić Mili vratio se snimanju "Zvezda Granda" i otkrio da se oporavio nakon nezgode koju je doživeo u Tajlandu.

Mili je tokom odmora, doživeo saobraćajnu nezgodu u Tajlandu, a završio je sa polomljenim rebrom i povređenim kukom.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Milić Mili Foto: M.P./ATAImages

Međutim, iako se nesreća doodila nedavno, juče je raspoložen i odmoran stigao na snimanje novih epizoda "Zvezda Granda" i tim povodom otkrio da li se u potpunosti oporavio nakon nezgode u Tajlandu.

Na pitanje novinara da li se oporavio nakon nezgode u kojoj mu je polomljeno rebro, odgovorio je:

- Jesam, kao što vidite, kao nov sam - poručio je Mili.

Bio hospitalizovan

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Milić MIli uradio je zadnju pesmu koju je otpevao Halid Bešlić Foto: Petar Aleksić, Aleksandar Jovanović Cile, Grand E. Srdic

Podsetimo, Mili je na društvenim mrežama otkrio da je već četvrtog dana odmora pao je sa motora i zakucao se u ogradu zbog čega je odmah hospitalizovan.

- Leteo sam 6 metara i zabio se u neku ogradu. Nisam kriv, parkiran kamion na okuci krenuo u rikverc i imao sam sreće samo polomio rebro, uganuo kuk i odrao kožu od glave do pete - otkrio je tada Mili.

