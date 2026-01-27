Slušaj vest

Drugi suprug Danijele Dimitrovske Jevrem Kosnić trenutno je u žiži interesovanja zbog tajnog crkvenog venčanja sa manekenkom.

O njegovom životu se malo zna, a prošle nedelje je viđen na sahrani Živka Bakić (43), nekadašnjeg fudbalera Rada i Crvene Zvezde, koji je ubijen 16.januara u blizini svoje kuće u Sopotu, kada je napadač u njega ispalio više hitaca. U tom trenutku Živko, koji se navodi kao vođa balkanskog kartela, imao je nanogicu.

Venčali se pred Bogom

Vest o njegovoj smrti potresla je njemu bliske ljude.

Kako saznajemo, Jevrem i Živko poznavali su se godinama. Upoznali su se zahvaljujući fudbalu.

- Jevrem i Živko su drugari sa fudbala. Odatle se poznaju, delili su teren, svlačionicu i prijateljstva koja se u tom svetu brzo i snažno grade. Baš mu je teško palo to što je Živko ubijen. Video sam ga na sahrani, bio je baš utučen- navodi izvor blizak Kosniću.

Prema rečima prisutnih, Kosnić je na sahranu došao diskretno, bez želje da privlači pažnju.

Inače, o privatnom životu Kosnića u javnosti se zna vrlo malo. Iako je već duže pod lupom javnosti zbog ljubavi sa bivšom suprugom Ognjena Amidžića, on se do sada uglavnom držao podalje od reflektora, retko se pojavljujući u javnosti i nikada nije komentarisao lične teme.

Njegovo pojavljivanje na sahrani bivšeg fudbalera Živka Bakića, koji se dovodi u vezu sa kriminalnim pričama, dodatno je skrenulo pažnju na činjenicu da Kosnić ima dugogodišnja poznanstva iz tog sveta.

Sahrana prijatelja Danijelinog muža

Podsetimo, Kosnić je bivši fudbaler i šest godina je mlađi od manekenke. Rođen je u Švajcarskoj, Sent Galenu i bivši je srpski fudbaler.

Na početku karijere igrao je za Crvenu Zvezdu, a kao senior je igrao prvo u FK Rad, pa u FK Bežanjia.

On je potom igrao i za italijansni klub, za Ređinu, a potom se vratio i igrao je za Vojvodinu. Međutim, tamo je ostao samo jednu sezonu. Kasnije je igrao i za rumunski klub Kluž, a karijeru je završio u Italiji u Tarantu 2020. godine.

Poslali smo Jevremu poruku za komentar na koju on nije odgovorio.