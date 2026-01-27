Slušaj vest

Dok mnoge pevačice ćute, Jelena Jović je odlučila da preseče. U trenutku kada joj karijera ponovo ide uzlaznom putanjom, pevačica je izgovorila rečenicu koja je uzdrmala estradu.

– Nisam htela da budem nečiji trofej. Ako je to cena uspeha, ja je nisam prihvatila.

Ova izjava, data u neformalnom razgovoru sa bliskim saradnicima, munjevito se proširila estradnim krugovima, a mnogi su se zapitali – na koga je Jelena mislila?

„Bila sam mlada, ali ne i naivna“

Izvor blizak pevačici tvrdi da se sve dogodilo na samom početku njene karijere, kada su joj se „otvarala vrata“, ali ne onako kako je očekivala.

- Dobijala je pozive na večere koje nisu imale veze sa muzikom, komplimente koji su brzo prelazili granicu i obećanja bez ikakvog ugovora. Sve joj je bilo jasno - kaže izvor.

Navodno joj je jasno stavljeno do znanja da bi „mogla brže i dalje“, ali uz određene uslove.

Cena koju nije želela da plati

Jelena je, prema istom izvoru, tada donela odluku koja ju je skupo koštala.

– Posle tog ‘ne’, telefoni su utihnuli. Nastupi su se proredili, pozivi nestali - rekao je izvor.

Pevačica nikada nije javno imenovala ljude niti konkretne situacije, ali njene reči su bile jasne:

– Ako moraš da izgubiš sebe da bi te neko pustio da peva, onda to zaista nije uspeh.

Podsetimo, pevačica Jelena Jović govorila je o neprijatnoj situaciji sa menadzerom u kojoj se našla potpuno neočekivano. Jelena je tad otkrila da je on odveo u stan u kom su bili jedna jako poznata pevačica i jedan istaknuti novinar.

- Taj novinar me je samo odmerio i rekao: ‘Može da prođe… izgleda fatalno.’ Bila sam zbunjena, ali sam ćutala, bila sam premlada da shvatim šta se dešava - rekla je pevačica.

