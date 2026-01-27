Slušaj vest

Danas je težak dan za pevačicu Minu Kostić, a ona se tim povodom oglasila na svom Instagramu. Kako je otkrila, danas je godišnjica smrti njenog oca, Alije.

Mina je podelila staru fotografiju svog oca i istakla koliko joj nedostaje.

Foto: Printscreen

- Tata vole te tvoja neutešna deca... Nedostaješ zauvek. Nedostaješ tatice na današnji dan smo te izgubili tatice - napisala je ona uz emotikone slomljenog srca.

Verili se u emisiji

Podsetimo, Mina i Kasper gostovali su u emisiji Ognjena Amidžića, gde je Minin dečko ispričao kako je krenula njihova ljubav na društvenim mrežama, a onda je usledio šok za sve u studiju, kao i gledaoce kada ju je zaprosio.

1/10 Vidi galeriju Pevačicu Minu Kostić zaprosio je Mane Ćuruvija Kasper uživo u emisiji "Amidži šou" Foto: screenshot pink tv

- Prvi kontakt je bio preko Instagrama. Počeli smo sa glasovnim porukama, pa sam je pozvao da dođe ako hoće, pošto je tada bila u daunu... Aktivan sam bio na TikToku kod jednog prijatelja koji je držao lajv, imali smo tematske emisije. Puno ljuudi nas je slušaalo, ja sam je pozvao, ona je došla. Zbog vremenske razlike, to je bilo baš iscrpljujuće za nju, nije joj bilo zdravstveno okej. To se nizalo, noć za noć... - prisećao se Kasper.

Svi bruje o ceni vereničkog prstena

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen TV Pink

Podsetimo, folk pevačica Mina Kostić oglasila se za Kurir posle spekulacija na društvenim mrežama o ceni vereničkog prstena koji joj je stavio na prst Mane Ćuruvija Kasper. Naime, pojavile su se dve varijante - da je prsten od belog zlata s dijamantma koji košta od 369.000 do 468.800 dinara, ali i da ga je Kasper kupio za 99,99 dolara na sajtu "Walmart.com".

- Ja prva ne znam cenu jer me to nije interesovalo, a Kasper je čovek koji meni nikada nije rekao za bilo koji poklon koji sam od njega dobila do sada koliko je koštao i koja mu je vrednost - poručila je za Kurir Kostićeva.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: