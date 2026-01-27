Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša se na snimanju Pinkovih zvezda pojavila stvarima vrednim čak milion dinara, a bez dlake na jeziku priznaje da bi od jedne koleginice uzela oči, od druge nekretnine, od treće čak i ćerku.

Foto: Petar Aleksić

Ipak, kada je u pitanju Ceca Ražnatović, tu je jasna – kako kaže, od nje ne bi uzela ni orah iz ruke, jer za takav potez nema ni potrebu ni hrabrost. Dodaje i da svako treba da gradi svoj put, a ne da zavidi tuđem uspehu.

Foto: Petar Aleksić

Šta bi uzela od Nataše Bekvalac?

- Sestru. Ovu koja nije blokaderka, ova koja se bavi modom. Ona mi je najjača karika u tom timu, ima dobar stil.

Šta bi uzela od Milice Pavlović?

- Pa, Milica ima lepe oči. Eto, možda boja očiju.

A od Cece Ražnatović?

- Od Cece ne bih uzela ni orah iz ruke.

Šta bi uzela od svoje koleginice iz žirija Zorice Brunclik?

- Od Zorice bih pozajmila ćerku, pošto ćerka ne može da se uzme, ali ima jako dobru, ovaj odanu, i požrtvovanu ćerku, koja se bavi njom 24/7 i jako mi se to dopada. I kao ličnost je divna, tako da ćerku.

Takođe koleginica iz žirija Viki Miljković?

- Pa nekretnine. Mada ja imam više iskustva, ona je u poslednje vreme počela sa nekretninama, ali na primer... Pa da, nekretnine.

Jelena o skandalu

Podsetimo, Jelena Karleuša vratila se u nedelju veče 25.Januara u Srbiju zajedno sa ćerkama Atinom i Nikom, nakon nekoliko burnih dana i stresa koji je doživela od strane bivšeg supruga Duška Tošića.

Naša ekipa sačekala je pop zvezdu u kasnim večernjim časovima na beogradskom aerodromu. Jelena nije krila da joj je skandal sa Tošićem, koji joj je upao u u stan i zamenio brave, ali i izbacio njene mačke i kućne pomoćnice, teško pao, pa je jedva suzdržavala suze.

- Prema poslednjim informacijama koje imam, ključevi su vraćeni, kao i životinje i kućne pomoćnice. Sve se rešilo. Tresla se gora, rodila se nova brava - rekla je JK za Kurir i dodala:

- Zaista ne znam zašto je to uradio. Možda bi trebalo Duška da pitate za ove poteze. Pokušala sam da imam pet dana odmora, ali se to nije desilo. Vraćam se umornija nego što sam otišla. Ovo je sve veliki stres, kako za mene, tako i za decu.

Kurir.rs/Informer