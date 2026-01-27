Slušaj vest

Glumica Mirka Vasiljević neretko u javnosti govori o svom privatnom životu i porodici koju je izgradila sa bivšim fudbalerom Vujadinom Savićem. Međutim, detalje iz detinjstva i priče o roditeljima uglavnom čuva daleko od očiju javnosti.

Iako o toj temi retko govori, jednom prilikom je otkrila da svog oca nikada nije upoznala, ali da je upravo po njemu dobila ime.

Mirka Vasiljević sa Vujadinom:

Nikad nije upoznala oca

- Oca sam izgubila pre nego što sam se rodila, još tokom mamine trudnoće. Takav je bio splet okolnosti – rekla je nedavno, gostujući u emisiji „Pretres” i dodala:

- To je moj krst, nosim ga hrabro i ponosno.

Kako je glumica svojevremeno navela, vetar u leđa joj je oduvek bila majka Mirjana, odrastala je bez očinske figure, ali je uvek imala podršku od teče i deke.

- Dosta imamo jakih muških figura u porodici. Vezana sam za teču, deku, doskoro i za deku sa tatine strane koji je preminuo. Takođe, mnogo mi je značio učitelj od prvog do četvrtog razreda. Nisu mi manjkale muške figure u mom životu.

Glumičin otac Mirko nastradao je spletom nesrećnih okolnosti, a o tome kakav je čovek bio ranije je govorio i Boža Spasić.

- Divan momak, lično sam ga poznavao. Vazda je voleo da bude jedan holivudski lepotan, Džems Din. Mirkina mama i on bili su, u to vreme, jedan od najlepših parova u Beogradu. Bio je jedno razmaženo dete kome su roditelji sve davali. Majka mu je kupila mercedes od košarkaša Kićanovića. U njemu je kasnije nastradao. Bio je sa društvom u jednom poznatom restoranu, nakon nekog vremena je krenuo kući, seo je u taj automobil i ukucao se u banderu - rekao je Spasić ranije za Kurir i dodao da je u njegovu čast napravljen, baš u obliku vozila:

- Njegova majka za koju je bio izuzetno vezan, napravila mu je nesvakidašnji spomenik - pola mercedesa u mermeru. U videu, koji je u okvru teksta možete videti kako izgleda spomenik Mirka Vasiljevića.

U njegovu čast podignut spomenik u obliku automobila

Podsetimo, glumičin otac Mirko sahranjen je na Bežanijskom groblju, a u njegovu čast je podignut spomenik u obliku automobila koji je voleo, a i u kom je stradao 1990. godine, kada je imao samo 26 godina.

Mnogi su na društvenim mrežama podelili slike i snimke ove biste i neznajući da je reč o spomeniku koji je podignut ocu poznate glumice.

Mirkina majka ima nesvakidašnji posao, sama je došla do vrha, a od nje je nasledila prirodnu lepotu.

