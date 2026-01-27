Slušaj vest

Bivša zadrugarka i pevačica Andrijana Radonjić udala se za Franu Mikulića i rodila mu dvoje dece. Njih dvoje su se preselili u Hrvatsku, a ona je sada otkrila kako joj izgleda život u susednoj državi i da li bi se vratila.

Andrijana Radonjić ne krije da joj sve nedostaje iz Srbije, ali navodi da je svoju sreću pronašla u porodici i da je zapravo srećna u Hrvatskoj pored njih. Ona je odgovarala na pitanja na Instagramu i među mnogima se našlo i ovo o životu u drugoj državi.

- Jako mi nedostaje život u Srbiji. Na prvom mestu porodica, zatim posao koji sam radila i nećete verovati, sneg. Ponekad se uhvatim da patim za tim kakva sam i ko sam bila nekada, a onda shvatim koliko mi se život promenio i koliko sam zapravo sada srećna. Sa tim načinom života ne bih mogla da budem mama kakva sam, niti da budem toliko posvećena svojoj porodici koja mi je broj 1 u životu.

Nikada ne bih žrtvovala svoju decu i supruga zarad nekih svojih hirova i želja za nekim životom od pre. I zato sam jako srećna i ovde. Okružena sam svojom decom koju obožavam i čovekom kojeg beskrajno volim i to mi je dovoljno - napisala je ona na Instagramu.

Udata za hrvatskog biznismena

Andrijana se nakon izlaska iz Zadruge udala za hrvatskog biznismena Frana Mikulića, a potom dobila prvo sina, a pre mesec dana i ćerku. Frano se bavi ugostiteljstvom i u svom vlasništvu ima dva lokala na hrvatskom primorju. Njih dvoje su se na večnu ljubav zakleli i pred Bogom 2023. godine.

Andrijana je drugo dete dobila sa hrvatskim biznismenom, a tek rođenoj ćerki uputila je emotivnu poruku:

-Vredi. Svake suze, svakog znoja… - napisala je ona, te dodala:

- Ovo malo stvorenje dodalo je neku novu dimenziju mom životu. Prvi put je sve bilo nepoznato i posebno na svoj način, dok je drugi put, sve drugačije. Znate šta vas čeka u porodilištu, znate da bez muke i boli ne može doći nešto tako veliko i svesno idete u neko poznato neprijatno iskustvo. Jer znate da vas čeka nešto sto će vaš život promeniti iz korena na samo sebi svojstven način - istakla je bivša zadrugarka.

- I vredi. Svake suze, znoja, boli i čekanja. Juče je moj svet postao veći za broj, a moja snaga beskrajna. Upotpunila je nas svet i postala četvrti član naše male, a zapravo, tako velike porodice. Poduplala je našu ljubav kao što njeno ime i pokazuje, Ljubica - napisala je potom Andrijana i u objavi označila svog supruga.

Imala intimne odnose u rijalitiju

Inače, Andrijana je u "Zadruzi" imala intimne odnose pred kamerama sa reperom Nemanjom Đerićem Đeksonom zbog čega je njen otac bio besan.

Nakon izlaska iz rijalitija upoznala je Franu i sa njim se venčala 2022. godine, a ova svadba pomirila je nju i oca. Frano se bavi ugostiteljstvom i u svom vlasništvu ima dva lokala na hrvatskom primorju.