Pevač Semir Džanković stekao je veliku popularnost najpre tokom takmičenja u "Pinkovim Zvezdama", a potom i učešćem u rijalitiju "Farma". Međutim, nakon skandala sa koleginicom i diskvalifikacije iz rijalitija on se povukao iz javnosti i na muzičku scenu se vratio tek nedavno.

O Semirovom neverstvu i vezi sa koleginicom Gabrijelom Pejčev brujala je javnost, a njegova supruga Sanela rešila je da mu oprosti prevaru i nastavili su zajednički život.

Nakon što su se strasti smirile, on se vratio na veliku scenu učešćem u "Zvezdama Granda", a na mrežama uglavnom objavljuje fotografije sa porodicom. Međutim, on je sada objavio fotku iz teretane i oduševio fizičkim izgledom.

Kako možemo videti, on je u treningu i svaki mišić mu se ocrtava, a mnogi misle da nije bolje izgledao otkako se pojavio u javnosti.

Gabrijela i Sanela se družile

Inače, Semir i Gabrijela su se zbližili tokom učešća u muzičkom takmičenju. Tada se pevačica čak združila i sa njegovom ženom koja se oglasila svojevremeno za medije.

- Imam svoju porodicu i to je jedino što me interesuje. Semir će vam dati odgovore na sva vaša pitanja kad bude izašao sa Farme. Vreme će pokazati šta je istina. Semir i Gabrijela odavno nisu zajedno. Odlično znam da je ona mutna, a moj čovek je na Farmi lepo rekao da ne bi ušao u rijaliti da nema podršku svoje žene. Gabrijela priča svoju priču, a ja najbolje znam šta je bilo. Znate kako kažu, psi laju, karavani prolaze. Za pet godina braka nikad nisam osetila da me je prevario sve do tada. Žao mi je što su svu ljagu i bruku bacili na njega, a ona je ta koja treba da se stidi, a ne da se ponosi što je bila ljubavnica oženjenog čoveka - rekla je tada Sanela, a Gabrijela je nedavno u intervjuu da se ne kaje zbog ovog odnosa.

