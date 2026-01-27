Slušaj vest

Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš šokirao je javnost u emisiji uživo kada je priznao svoje iskustvo sa narkoticima.

Janjuš je bez dlake na jeziku odgovarao na škakljiva pitanja voditelja i nasmejao sve u studiju.

- Da li si nekada probao nešto od narkotika i šta? - upitao je voditelj.

- Kako da ne! Volim da duvam, džoint da zapalim obožavam. To je lek! Džoint kad popušiš, brate, opusti te, majke mi moje. To nije narkotik, to je lek. Ljudi se leče kanabisom, ne znam da li znaš - objasnio je Janjuš u emisiji "Amidži šou", a na pitanje da li mu to služi kao lek, rekao je:

- Ne lečim se, nego me opusti. Dosta mi dobrih misli daje za posao. Ovde nije legalno, u Nemačkoj i Holandiji jeste. Jednom godišnje odem u Nemačku i tamo se opustim. Radi me na smejanje. Glupo mi je što ovde kod nas ne mogu da probam. Kad popušiš, slatko je dobro da se jede posle toga - objasnio je Janjuš.

Otkrio sa koliko je rijaltii učesnica bio

U toku ''Igre istine'' u "Eliti 9" Bora Santana je postavio naredno pitanje Marku Janjuševiću Janjušu.

- Koliko devojaka ima s kojima si bio u Eliti? - upitao je Bora.

- U ovoj kući trenutno ima devet devojaka s kojima sam imao nešto, ali neću da pričam da ih ne uvalim u problem - rekao je Janjuš.

- Ko su tih pet ostalih? - upitao je Mića.

- Od tih pet sam imao odnos, a sa dve se ljubio - rekao je Janjuš i postavio pitanje Milosavi.

