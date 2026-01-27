VELJKU RAŽNATOVIĆU RASCEPANA USNA! Oglasio se iz Rusije sav krvav, isplivala slika iz ringa (FOTO)
Bokser Veljko Ražnatović objavio je fotografiju sa treninga u Rusiji na kojoj mu je rascepana gornja usna.
Sin pevačice Svetlane Ražnatović već neko vreme boravi u Rusiji gde će se narednih godinu dana posvetiti treninzima kako bi bio u najboljoj formi.
Veljko je nedavno pokazao kako izgleda njegov trening kardio trening u surovim uslovima ruske zime, a sada se oglasio fotografijama iz ringa.
Ražnatović je sparingovao, nakon čega je objavio fotografiju sa protivnikom na kojoj se vidi da se bukvalno borio do krvi.
"Dobar sparing", piše u opisu fotografije na kojoj se vidi da je Veljku rascepana usna.
Ceca otkrila da li planira da poseti Veljka u Rusiji
Njegova majka pevačica Svetlana Ražnatović kaže da se Veljko na uslove u Rusiji ne žali, jer inače voli zimu, a otkrila je i da li planira uskoro da ga poseti.
- Čujemo se. Hladno je u Rusiji, ali on se ne žali inače više voli zimu. Za sada ne planiram da ga posetim imam mnogo obaveza. Počinje sve iznova da se snima i Zvezde Granda i Ceca šou i moji koncerti... Tako da, za sada ne, eventualno možda mart - rekla je Ceca za Telegraf.
