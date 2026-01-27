Slušaj vest

Bokser Veljko Ražnatović objavio je fotografiju sa treninga u Rusiji na kojoj mu je rascepana gornja usna.

Sin pevačice Svetlane Ražnatović već neko vreme boravi u Rusiji gde će se narednih godinu dana posvetiti treninzima kako bi bio u najboljoj formi.

Veljko Ražnatović trenira u dvorištu Foto: Printscreen Instagram

Veljko je nedavno pokazao kako izgleda njegov trening kardio trening u surovim uslovima ruske zime, a sada se oglasio fotografijama iz ringa.

Ražnatović je sparingovao, nakon čega je objavio fotografiju sa protivnikom na kojoj se vidi da se bukvalno borio do krvi.

Veljku Ražnatoviću rascepana usna
Foto: Printscreen

"Dobar sparing", piše u opisu fotografije na kojoj se vidi da je Veljku rascepana usna.

Ceca otkrila da li planira da poseti Veljka u Rusiji

Njegova majka pevačica Svetlana Ražnatović kaže da se Veljko na uslove u Rusiji ne žali, jer inače voli zimu, a otkrila je i da li planira uskoro da ga poseti.

Ceca Ražnatović Foto: Boba Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages

- Čujemo se. Hladno je u Rusiji, ali on se ne žali inače više voli zimu. Za sada ne planiram da ga posetim imam mnogo obaveza. Počinje sve iznova da se snima i Zvezde Granda i Ceca šou i moji koncerti... Tako da, za sada ne, eventualno možda mart - rekla je Ceca za Telegraf.

Ne propustiteStars"NEKA MI JE BOG U POMOĆI" Ceca otkrila da li planira da poseti sina u Rusiji - Za sada...
Svetlana Ceca Ražnatović
StarsBOGDANA RAŽNATOVIĆ POKAZALA SILU! Veljkova žena prava snagatorka, diže tegove kao od šale: Utegnuta u helanke i top majicu (FOTO)
Pojavile se nove slike Bogdane Ražnatović
StarsPRVI PUT NIJE DOŠAO NA POMEN! Veljko Ražnatović se oglasio na godišnjicu Arkanove smrti i poručio ovo... (FOTO)
veljkoraznatovic-4.jpg
StarsEVO ZAŠTO VELJKO I ANASTASIJA NISU DOŠLI NA OČEV POMEN Sveštenik iz hrama došao na groblje, Ražnatovići ispoštovali tradiciju, ali prvi put bez njih (VIDEO)
pomen Arkanu Veljko Anastasija Ražnatović

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP575 Izvor: kurir tv