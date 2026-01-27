Slušaj vest

U emisiji "Amidži šou" gostovali su neki učesnici "Elite 9" među kojima su Maja Marinković i Filip Đukić. Kada su na red došla intimna pitanja u studiju je nastala neprijatna situacija.

Naime, Ognjen Amidžić pitao je Filipa Đukića za odnose sa devojkama iz Bele kuće.

- Mislio sam da će ovo biti najnormalnija, najzrelija sezona do sad, ali... - rekao je Filip, a Ognjen ga je prekinuo pitanjem:

- Sa kim si bio u šemi do sad, od početka ove sezone? Reci mi da znam.

- Sa Majom, Boginjom i unutra sa još par devojaka - rekao je Filip, što se Maji nije dopalo.

- Ja se ne sećam, iskreno - rekla je Maja Marinković.

- Ognjene, samo mene i Asmina nije j***o - našalio se Janjuš.

Marija Kulić o Maji i Filipu

Odnos Filipa Đukića i Maje Marinković izazvao je mnoštvo reakcija, a imuna nije ostala ni Marija Kulić.

- Da, mislim da jeste. Znam da su bili na Zlatiboru. E, sad, kad vidimo njih, možemo da pretpostavimo da bi se nešto desilo. Maja popije, više se opusti, pa se dogodi nešto. Maja se uvek trudi da bude devojka koja će da pokaže da može da bude sa bilo kojim muškarcem - rekla je Marija Kulić za "Red" televiziju.

