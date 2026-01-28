Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić i njen verenik Mane Ćuruvija Kasper gostovali u podkastu Makedonca Bokija 13, a jedan Kasperov odgovor odmah je postao viralan na društvenim mrežama.

- Po obrazovanju? Trudim se da budem čovek - rekao je Kasper, pa je nastao muk.

- To ne može da bude obrazovanje - kazao je voditelj potom.

- Vidite, da vam kažem, zar je bitna diploma? Obrazovanje, ih... - rekao je Minin dečko.

- Završio je ekonomiju, on je ekonomista - ubacila se Mina u emisiji.

- Ne, nisam stigao da završim, da kažem, neke velike škole, zato što sam vrlo mlad otišao da radim kod strica u fabrici. Zamislite vi, imate 18 godina, to je ustajanje u četiri ujutru... - kazao je Kasper, kad ga je prekinuo Boki 13:

- Evo da pročitam jedan komentar: "Po obrazovanju - filozof".

- Pa, dobro... - složio se Kasper.

Nemam ništa romsko

Pevačica je u jednom trenutku progovorila o svom poreklu i veri.

- Ja sam Srpkinja. Tako da, da li su ljudi Romi, ovo ili ono, to je nevažno. Pa moja snajka je Kineskinja - rekla je Mina.

- Svi smo od Boga - dodao je Bokijev prijatelj.

- Ti nemaš ništa romsko? - pitao je Boki.

- Ne. Moj otac pokojni je poreklom iz Uroševca, majka iz Peći. Ako ćemo o poreklu ja sam sa Kosova i ja se toga ne stidim. Ja sam prešla u pravoslavlje, ja sam hrišćanka. Krstila sam se sa 19 godina - odgovorila je Kostićeva.

- Tvoje ime je bilo Minira Jašari - dodao je Jovanovski.