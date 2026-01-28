Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić i njen verenik Mane Ćuruvija Kasper gostovali u podkastu Makedonca Bokija 13, a jedan Kasperov odgovor odmah je postao viralan na društvenim mrežama.

- Po obrazovanju? Trudim se da budem čovek - rekao je Kasper, pa je nastao muk.

- To ne može da bude obrazovanje - kazao je voditelj potom.

- Vidite, da vam kažem, zar je bitna diploma? Obrazovanje, ih... - rekao je Minin dečko.

- Završio je ekonomiju, on je ekonomista - ubacila se Mina u emisiji.

- Ne, nisam stigao da završim, da kažem, neke velike škole, zato što sam vrlo mlad otišao da radim kod strica u fabrici. Zamislite vi, imate 18 godina, to je ustajanje u četiri ujutru... - kazao je Kasper, kad ga je prekinuo Boki 13:

- Evo da pročitam jedan komentar: "Po obrazovanju - filozof".

- Pa, dobro... - složio se Kasper.

Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram

Nemam ništa romsko

Pevačica je u jednom trenutku progovorila o svom poreklu i veri.

- Ja sam Srpkinja. Tako da, da li su ljudi Romi, ovo ili ono, to je nevažno. Pa moja snajka je Kineskinja - rekla je Mina.

- Svi smo od Boga - dodao je Bokijev prijatelj.

- Ti nemaš ništa romsko? - pitao je Boki.

Mina Kostić Foto: Pritnscreen/Instagram, Instagram

- Ne. Moj otac pokojni je poreklom iz Uroševca, majka iz Peći. Ako ćemo o poreklu ja sam sa Kosova i ja se toga ne stidim. Ja sam prešla u pravoslavlje, ja sam hrišćanka. Krstila sam se sa 19 godina - odgovorila je Kostićeva.

- Tvoje ime je bilo Minira Jašari - dodao je Jovanovski.

- Da, da. Svi smo rođeni u Beogradu, svi sem oca i majke kao što sam rekla. Meni nije važno ko je ko - rekla je pevačica.

Ne propustiteStars"GOVORILI SU DA JE PROLUPALA, ISMEJAVALI SU JE, NAPADALI" Kasper o ljubavi sa Minom i lošim komentarima: Slobodno na mene udarajte...
Mina Kostić
Stars"GODINU DANA ME FINANSIRA" Mina Kostić priznala da joj je Kasper slao pare iz Amerike, otkrila detalje veze pre upoznavanja!
Mina Kostić
StarsMINA KOSTIĆ SE OGLASILA SLOMLJENA OD BOLA! Pevačica neutešna: "Nedostaješ" (FOTO)
Mina Kostić
StarsMINA KOSTIĆ SE OGLASILA ZA KURIR O CENI VERENIČKOG PRSTENA: Mreže gore da li je dijamant ili fejk, evo šta kaže pevačica
Mina Kostić.jpg