KASPER ODGOVORIO NA PITANJE ŠTA JE ZAVRŠIO OD ŠKOLE,NASTAO MUK! Otkrio da Mina ne govori istinu, voditelj šokiran: To ne može da bude obrazovanje!
Pevačica Mina Kostić i njen verenik Mane Ćuruvija Kasper gostovali u podkastu Makedonca Bokija 13, a jedan Kasperov odgovor odmah je postao viralan na društvenim mrežama.
- Po obrazovanju? Trudim se da budem čovek - rekao je Kasper, pa je nastao muk.
- To ne može da bude obrazovanje - kazao je voditelj potom.
- Vidite, da vam kažem, zar je bitna diploma? Obrazovanje, ih... - rekao je Minin dečko.
- Završio je ekonomiju, on je ekonomista - ubacila se Mina u emisiji.
- Ne, nisam stigao da završim, da kažem, neke velike škole, zato što sam vrlo mlad otišao da radim kod strica u fabrici. Zamislite vi, imate 18 godina, to je ustajanje u četiri ujutru... - kazao je Kasper, kad ga je prekinuo Boki 13:
- Evo da pročitam jedan komentar: "Po obrazovanju - filozof".
- Pa, dobro... - složio se Kasper.
Nemam ništa romsko
Pevačica je u jednom trenutku progovorila o svom poreklu i veri.
- Ja sam Srpkinja. Tako da, da li su ljudi Romi, ovo ili ono, to je nevažno. Pa moja snajka je Kineskinja - rekla je Mina.
- Svi smo od Boga - dodao je Bokijev prijatelj.
- Ti nemaš ništa romsko? - pitao je Boki.
- Ne. Moj otac pokojni je poreklom iz Uroševca, majka iz Peći. Ako ćemo o poreklu ja sam sa Kosova i ja se toga ne stidim. Ja sam prešla u pravoslavlje, ja sam hrišćanka. Krstila sam se sa 19 godina - odgovorila je Kostićeva.
- Tvoje ime je bilo Minira Jašari - dodao je Jovanovski.
- Da, da. Svi smo rođeni u Beogradu, svi sem oca i majke kao što sam rekla. Meni nije važno ko je ko - rekla je pevačica.