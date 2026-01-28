DANIJELA DIMTIROVSKA SE UDALA U VENČANICI VIKTORIJE BEKAM! Bivša spajsica nosila je na večeri sa princem, a jedan detalj iz CRKVE sve je oduševio
Voditeljka i manekenka Danijela Dimitrovska se u tajnosti udala za partnera Jevrema Kosnića. Nakon crkvenog venčanja par je upriličio intimnu proslavu u jednom beogradskom restoranu, a Danijela je blistala u elegantnom, moćnom autfitu koji je sve ostavio bez reči.
Danijela je izgledala svedeno, otmeno, a moćno u papreno skupom stajlingu.
Ona je za svoj poseban dan nosila belu haljinu Viktorije Bekam koja košta oko 1.300 evra. U pitanju je model koji prati liniju tela i ima proreze na rukavima kao i nabore na kukovima.
Ovu elegantnu toaletu Viktorija Bekam je nosila kada su ona i Dejvid išli na večeru sa princem Čarlsom.
Danijela je za svoj poseban dan obratila pažnju na svaki detalj, a tokom crkvene ceremonije je na glavi sve vreme nosila maramu dok je preko haljine imala beli kaput koji nije skidala. U pitanju je strukiran kaput poznatog brenda čija je cena oko 2.800 evra.
Sve je upotpunila elegantnim belim cipelama sa srebrnim detaljima koje su kreacija dizajnerke iz Poljske koju obožavaju holivudske zvezde poput Ledi Gage i Keti Peri. Njihova cena je 1.400 evra.
Ko je Jevrem Kosnić?
Inače, Jevrem Kosnić je bivši fudbaler i šest godina je mlađi od manekenke. Jevrem Kosnić rođen je u Švajcarskoj, Sent Galenu i bivši je srpski fudbaler.
Na početku karijere igrao je za Crvenu Zvezdu, a kao senior je igrao prvo u FK Rad, pa u FK Bežanjia.
On je potom igrao i za italijansni klub, za Ređinu, a potom se vratio i igrao je za Vojvodinu. Međutim, tamo je ostao samo jednu sezonu. Kasnije je igrao i za rumunski klub Kluž, a karijeru je završio u Italiji u Tarantu 2020 godine.
kurir.rs/blic