Slušaj vest

Voditeljka i manekenka Danijela Dimitrovska se u tajnosti udala za partnera Jevrema Kosnića. Nakon crkvenog venčanja par je upriličio intimnu proslavu u jednom beogradskom restoranu, a Danijela je blistala u elegantnom, moćnom autfitu koji je sve ostavio bez reči.

Danijela je izgledala svedeno, otmeno, a moćno u papreno skupom stajlingu.

Ona je za svoj poseban dan nosila belu haljinu Viktorije Bekam koja košta oko 1.300 evra. U pitanju je model koji prati liniju tela i ima proreze na rukavima kao i nabore na kukovima.

1/7 Vidi galeriju Udala se Danijela Dimitrovska Foto: Printscreen/Instagram

Ovu elegantnu toaletu Viktorija Bekam je nosila kada su ona i Dejvid išli na večeru sa princem Čarlsom.

Danijela je za svoj poseban dan obratila pažnju na svaki detalj, a tokom crkvene ceremonije je na glavi sve vreme nosila maramu dok je preko haljine imala beli kaput koji nije skidala. U pitanju je strukiran kaput poznatog brenda čija je cena oko 2.800 evra.

1/6 Vidi galeriju Danijela Dimitrovska Foto: Pritnscreen/Instagram

Sve je upotpunila elegantnim belim cipelama sa srebrnim detaljima koje su kreacija dizajnerke iz Poljske koju obožavaju holivudske zvezde poput Ledi Gage i Keti Peri. Njihova cena je 1.400 evra.

Ko je Jevrem Kosnić?



Inače, Jevrem Kosnić je bivši fudbaler i šest godina je mlađi od manekenke. Jevrem Kosnić rođen je u Švajcarskoj, Sent Galenu i bivši je srpski fudbaler.

Na početku karijere igrao je za Crvenu Zvezdu, a kao senior je igrao prvo u FK Rad, pa u FK Bežanjia.

On je potom igrao i za italijansni klub, za Ređinu, a potom se vratio i igrao je za Vojvodinu. Međutim, tamo je ostao samo jednu sezonu. Kasnije je igrao i za rumunski klub Kluž, a karijeru je završio u Italiji u Tarantu 2020 godine.