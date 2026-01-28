VIJAGRA NIJE ŠTEDEO DA UDOVOLJI DUPLO MLAĐOJ ŽENI: Avion kao hotel na nebu, ali Subotićka ipak našla zamerku: Hrana nije po mom ukusu (FOTO)
Rijaliti učesnica Aleksandra Subotić bila je u Kini sa suprugom Predrag Raspopović Pecom, a ništa manje nije uživala u povratku u Srbiju. Subotićka je bila oduševljena uslugom u avionu, pa je pokazala da su im služili "i od ptice mleko".
- Koliko ja volim da letim! Naročito kada je avion kao hotel na nebu - napisala je Aleksandra Subotić, kojoj 24 godine stariji muž biznismen ispunjava svaku želju.
- Prvo malo orašastih plodova, topli peškirići i nešto da se osvežim - istakla je ona.
Aleksandra se, međutim, na nešto i požalila.
- Hrana nije baš prilagođena mom ukusu... Ali je vino top - navela je ona.
Haos sa taksistom
Aleksandra je, podsetimo, na putovanju doživela neprijatnost sa taksistom. Navodno taksista nije hteo da sluša njene zahteve, pa je u jednom trenutku ostavio na prometnoj ulici.
- Sve je počelo tokom vožnje, prvo sam zamolila taksistu da upali taksimetar na engleskom, ali on mi se smejao i držao lajv na TikTok-u! Pozvala sam supruga koji govori kineski poprilično dobro i on mu je opet ponovio gde da me odveze i zamolio da upali taksimetar! Da bi isti taksista meni na prevodiocu napisao da mi kao stranci nemamo pravo da govorimo kineski, što me je iskreno uvredilo poprilično! I moram vam reći da mi je bilo čudno jer se Kinezi uglavnom obraduju kada vide da neko želi da uči njihov jezik! Počeo je da bude poprilično nervozan nakon toga i da mi piše na prevodilac kako je velika gužva na toj adresi gde ja idem i kako on ne želi da vozi, da nađem novi taksi! Zaustavio se nasred nekog velikog puta nasred raskrsnice i tražio duplo veću cifru nego što ja znam da otprilike košta ta vožnja! Ja sam to odbila da platim i tražila da mi pokaže taksimetar - tvrdila je Subotićeva.
- Dok sam sedela na zadnjem sedištu počeo je da mi otima tašnu iz ruku! Uspela sam i da izađem i da mu iščupam tašnu iz ruku! Od stresa sam počela da plačem! Nastavio je da insistira da mu platim, pokazao mi je sakriveni taksimetar i kao što sam pretpostavljala, duplo niža! Novac sam mu bacila kroz prozor - i tako potresena i uplakana - nasred ovog puta tražila izlaz. Jako sam se bojala jer je ogromna raskrsnica, o broju vozila da ne govorim koji prolaze, kola, motori, bez pešačkog u blizini! Kao na sred autoputa sa po 4 trake da vas neko ostavi. Slučaj je prijavljen i policiji i osoblju mog hotela ispred kog sam uzela taksi.