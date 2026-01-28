Slušaj vest

Rijaliti učesnica Aleksandra Subotić bila je u Kini sa suprugom Predrag Raspopović Pecom, a ništa manje nije uživala u povratku u Srbiju. Subotićka je bila oduševljena uslugom u avionu, pa je pokazala da su im služili "i od ptice mleko".

- Koliko ja volim da letim! Naročito kada je avion kao hotel na nebu - napisala je Aleksandra Subotić, kojoj 24 godine stariji muž biznismen ispunjava svaku želju.

- Prvo malo orašastih plodova, topli peškirići i nešto da se osvežim - istakla je ona.

Aleksandra se, međutim, na nešto i požalila.

- Hrana nije baš prilagođena mom ukusu... Ali je vino top - navela je ona.

Haos sa taksistom

Aleksandra je, podsetimo, na putovanju doživela neprijatnost sa taksistom. Navodno taksista nije hteo da sluša njene zahteve, pa je u jednom trenutku ostavio na prometnoj ulici.

- Sve je počelo tokom vožnje, prvo sam zamolila taksistu da upali taksimetar na engleskom, ali on mi se smejao i držao lajv na TikTok-u! Pozvala sam supruga koji govori kineski poprilično dobro i on mu je opet ponovio gde da me odveze i zamolio da upali taksimetar! Da bi isti taksista meni na prevodiocu napisao da mi kao stranci nemamo pravo da govorimo kineski, što me je iskreno uvredilo poprilično! I moram vam reći da mi je bilo čudno jer se Kinezi uglavnom obraduju kada vide da neko želi da uči njihov jezik! Počeo je da bude poprilično nervozan nakon toga i da mi piše na prevodilac kako je velika gužva na toj adresi gde ja idem i kako on ne želi da vozi, da nađem novi taksi! Zaustavio se nasred nekog velikog puta nasred raskrsnice i tražio duplo veću cifru nego što ja znam da otprilike košta ta vožnja! Ja sam to odbila da platim i tražila da mi pokaže taksimetar - tvrdila je Subotićeva.