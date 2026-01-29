Slušaj vest

Anđela Đuričić i Gastoz nedavno su i zvanično potvrdili da su stavili tačku na svoju vezu, iako su prema tvrdnjama bliskih ljudi do poslednjeg trenutka pokušavali da prevaziđu nesuglasice. Nakon vesti o raskidu, Anđela se oglasila sa Tajlanda gde uživa sa drugaricom, međutim, nova frka je nastala upravo tamo. Kako prenose mediji, ona je tamo srela njegovog druga koji je bio sa njim dok je boravio na Tajlandu i kada je bio uhapšen i sproveden u zatvor.

Saznala sve o Gastozu

Gastozov poznanik prepoznao je Anđelu i prišao joj u jednom restoranu. Predstavio se i objasnio joj da je bio blizak sa Gastozom, te da je sa njim prošao sve što mu se dešavalo jer je i on jedno vreme bio u zatvoru zbog iste stvari. Anđela nije htela da sluša o Gastozu, ali se brzo predomislila i upitala njegovog poznanika šta se stvarno desilo i zašto je Gastoz uhapšen. Anđela je znala njegovu verziju priče, ali se šokirala kada je čula neke detalje koje nije znala. Ispostavilo se da je Gastozu bivša devojka Nada stvarno dosta pomogla, kao i da su mnogi ljudi dali novac kako bi on bio pušten. Nije htela da ispriča sve što je saznala, ali je rekla da je šokirana i da bi Gastozu bilo bolje da je nikad više ne pomene kako ona ne bi iznela sve što je saznala o njegovom boravku u zatvoru i šta se tamo dešavalo.

Ima celi dosije

- Bukvalno je rekla: „Sada imam ceo njegov dosije“, priča izvor blizak Đuričićevoj.

Kako su mediji objavili, odluku o raskidu donela je upravo Anđela, i to nakon burne svađe. Problemi su, kako se navodi, kulminirali tokom božićnih praznika, kada je Anđela boravila kod svoje porodice u Crnoj Gori. Dok je bila kod svojih, Gastoz joj se nije javljao po nekoliko sati, što ju je jako pogodilo jer je već duže vreme imala osećaj da mu nije prioritet. Tada su krenule ozbiljne sumnje i preispitivanja cele veze, tvrdi izvor. Po njenom povratku u Beograd usledila je žestoka rasprava, nakon koje je Anđela spakovala stvari i napustila zajednički stan. Posvađali su se strašno. Ona više nije mogla da izdrži. Spakovala je stvari i otišla u drugi stan, praktično preko noći. Jedan od glavnih razloga raskida bilo je Gastozovo ponašanje, koje Anđela nije uspela da prihvati uprkos brojnim pokušajima da mu da novu šansu. Ne može da podnese njegovo često alkoholisanije i izlaske sa društvom. Mislila je da će se promeniti, verovala mu je, ali do promene nije došlo. To je bio problem o kom su se stalno vraćali i oko kog su se najčešće svađali - rekao je izvor za Svet.

Sa druge strane, Gastoz smatra da Anđelina odluka nije doneta isključivo iz ličnih razloga, već da su na nju snažno uticali njeni roditelji. On je ubeđen da su njeni roditelji izvršili pritisak na nju i da su joj govorili da on nije za nju. Smatra da su oni imali veliki uticaj na njenu konačnu odluku da raskine, rekao je izvor.

Do objavljivanja članka, Gastoz nije odgovorio na poruku koju mu je redakcija Kurira poslala.