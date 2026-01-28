Slušaj vest

Učesnica "Zadruge 9 Elite" Tanja Stijelja, poznatija kao Boginja, otkrila je sa koliko je muškaraca imala intimne odnose, a reakcija Marka Janjuševića Janjuša postala je hit na društvenim mrežama.

Tokom gostovanja kod Ognjena Amidžića, Tanja Stijelja Boginja se suočila sa škakljivim pitanjem o svom ljubavnom životu. Voditelj ju je pitao sa koliko muškaraca je imala intimne odnose. Iako je u početku negodovala i nije želela da odgovori, na kraju je ipak izgovorila tačnu cifru, što je dovelo do burnih reakcija ostalih gostiju.

Janjuš: "Samo četvoro?!"

Tanja je objasnila da je uvek bila u dugim vezama, te da zbog toga broj njenih partnera nije veliki.

- Joj... Ne brojim, ali nije bilo mnogo. Pošto sam bila sve u dugim vezama... Četiri, četvoro je bilo, rekla je Boginja.

Ova njena izjava momentalno je izazvala smeh u studiju, prvenstveno zbog reakcije Marka Janjuševića Janjuša koji nije mogao da sakrije svoju nevericu.

Tanja Stijelja Foto: Printscreen/Instagram

Janjuševa hit reakcija

Dok je Tanja pokušavala da objasni da je nevinost izgubila tek sa 20 godina, Janjuš je sve vreme dobacivao i negodovao, smatrajući da cifra nije realna.