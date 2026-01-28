BOGINJA IZBROJALA S KOLIKO JE MUŠKARCA BILA! Janjuš ostao zaprepašćen, njegov komentar sve je nasmejao u studiju
Učesnica "Zadruge 9 Elite" Tanja Stijelja, poznatija kao Boginja, otkrila je sa koliko je muškaraca imala intimne odnose, a reakcija Marka Janjuševića Janjuša postala je hit na društvenim mrežama.
Tokom gostovanja kod Ognjena Amidžića, Tanja Stijelja Boginja se suočila sa škakljivim pitanjem o svom ljubavnom životu. Voditelj ju je pitao sa koliko muškaraca je imala intimne odnose. Iako je u početku negodovala i nije želela da odgovori, na kraju je ipak izgovorila tačnu cifru, što je dovelo do burnih reakcija ostalih gostiju.
Janjuš: "Samo četvoro?!"
Tanja je objasnila da je uvek bila u dugim vezama, te da zbog toga broj njenih partnera nije veliki.
- Joj... Ne brojim, ali nije bilo mnogo. Pošto sam bila sve u dugim vezama... Četiri, četvoro je bilo, rekla je Boginja.
Ova njena izjava momentalno je izazvala smeh u studiju, prvenstveno zbog reakcije Marka Janjuševića Janjuša koji nije mogao da sakrije svoju nevericu.
Janjuševa hit reakcija
Dok je Tanja pokušavala da objasni da je nevinost izgubila tek sa 20 godina, Janjuš je sve vreme dobacivao i negodovao, smatrajući da cifra nije realna.
– Joj, majko moj, kukao je on, a zatim se obratio voditelju: "Gde Ognjene četiri, Boga ti, ne zezaj se, majke ti. To je kao da ja kažem da sam sa njih šest bio. Ja još nisam upoznao devojku da je imala četiri partnera".