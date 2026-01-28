Slušaj vest

Vladimir Tomović oduvek je bio miljenik žena i jedan od omiljenih Crnogoraca sa javne scene.

Nakon učešća u rijaliti formatu povukao se iz javnosti i posvetio je porodičnom biznisu sa bazenima, ali nikada nije prestao da trenira i vodi računa o svom fizičkom izgledu.

Zver

Tomović je na Instagramu objavio kratak video iz teretane u majici bez rukava gde mu se svaki mišić ocrtava. Vladimir se u svom stilu našalio i na snimku napisao:

- Srećom, rekoh da je fotošop u pitanju.

Foto: Printscreen

Aludirajući na nove trendove i svih onih koji koriste filtere i ulepšavaju stvarnost i fizički izgled, on je pokazao kako izgleda nakon treninga i da se pretvorio u zver.

"Volim ostvarene žene"

Tomović je nedavno govorio o ženama i odnosu sa njima.

- Razvedene žene meni najviše odgovaraju. One su se ostvarile na mnogim poljima. Više voleo ostvarenu razvedenu ženu, nego mladu. Još ako ima decu, bilo bi bolje da se ne mučim za prvo dvoje, pa treće i četvrto da bude sa mnom - rekao je Vladimir, a Kulićka se složila s njim, a potom ga upitala šta mu to nije odgovaralo kod Ivane, a bivši rijaliti učesnik je kao iz topa odgovorio da on Ivani nije odgovarao.

Inače, Tomović je više puna ranije prozivao ljude koji zarađuju od lajvova na ovoj društvenoj mreži. Između ostalog, svojevremeno je ispričao kako je ušao u verbalni sukob sa jednom ženom koja mu je predložila da drži lajvove.

- Danas sam baš imao situaciju da mi ljudi zameraju što toliko reklamiram svoj posao, pa sam onda počeo da pričam sa njima. Pitaju me zašto ne unovčim tu popularnost koju sam stekao u rijalitiju. Onda smo se dohvatili teme TikToka. Ja ne mogu da verujem da je meni žena od 50, 60 godina rekla da treba da idem na nekakve mečeve na TikToku - istakao je Vladimir nedavno.