Mlada pevačica Azra Husarkić živi sa porodicom, mužem Damirom i ćerkicom Esme Lenom u Americi, na Floridi.

Naime, Azra se porodila krajem maja prošle godine, nakon čega se dala na ozbiljan trening kako bi se transformisala i sada vratila na posao.

Radi na novim projektima

Ona je uspela da skine čak 12 kilograma, a sada je objavila nove fotografije i raspametila sve.

Foto: Printscreen/Stefan Orlić

Azra je na jednom setu pozirala u u dugoj beloj haljini, sređena od glave do pete i najavila da u Americi uveliko radi na novim projektima.

"Kakva lepotica, bravo", "Pa ti si postala bomba", samo su neki od komentara koji se ređaju ispod objave.

Smršala 12 kilograma

Ona je uspela da skine čak 12 kilograma.

Azra Husarkić, koja trenutno živi u Americi sa suprugom Damirom, otvoreno je govorila o izazovima sa kojima se susrela nakon rođenja ćerke Lene Esme, ali i o načinu na koji je svoje telo dovela do savršenstva.

Pevačica ne krije da se tokom drugog stanja ugojila, te da joj je u početku bilo teško da se vrati zdravom režimu života. Ipak, pronašla je rešenje koje joj je donelo brze i vidljive rezultate.

Kurir/telegraf

