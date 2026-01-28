Slušaj vest

Sanja Stanković, bivša rijaliti učesnica, nedavno je objavila da je kupila i drugi stan, te joj nekretnine sada vrede preko 600.000 evra, a dobar deo novca zarađenog u rijalitiju potrošila je i na plastične operacije.

Kako je poznato, ona je nekoliko puta operisala nos, a uz razne filere i tretmane brade i lica, ukupno je dala 10.000 evra.

Inače, kako se može videti na njeni profilima na društvenim mrežama, Sanja na hiljade evra troši na lepa putovanja i provod, ali se, kako se priča, ne razbacuje novcem.

Sanja je dok je bila u rijalitiju proglasili za najlepšu, ali malo ko od njih zna da je izgledala potpuno drugačije. Bez silikona u grudima, jagodicama i usnama, kao i bez podignutih obrva i drugačijeg nosa, Stankovićeva ne liči na devojku koja je tada osvojila srce Jovane Tomić Matore u „Zadruzi“.