SILIKONI, NOS, JAGODINE, USNE... Sanja Stanković ima nekretnine vredne 600.000 €, troši hiljade evra na provod, a evo koliko je dala na operacije
Sanja Stanković, bivša rijaliti učesnica, nedavno je objavila da je kupila i drugi stan, te joj nekretnine sada vrede preko 600.000 evra, a dobar deo novca zarađenog u rijalitiju potrošila je i na plastične operacije.
Kako je poznato, ona je nekoliko puta operisala nos, a uz razne filere i tretmane brade i lica, ukupno je dala 10.000 evra.
Inače, kako se može videti na njeni profilima na društvenim mrežama, Sanja na hiljade evra troši na lepa putovanja i provod, ali se, kako se priča, ne razbacuje novcem.
Sanja je dok je bila u rijalitiju proglasili za najlepšu, ali malo ko od njih zna da je izgledala potpuno drugačije. Bez silikona u grudima, jagodicama i usnama, kao i bez podignutih obrva i drugačijeg nosa, Stankovićeva ne liči na devojku koja je tada osvojila srce Jovane Tomić Matore u „Zadruzi“.
- Čim je skupila novac, Sanja je posetila plastičnog hirurga koji je od nje napravio pravu lepoticu. Za podizanje obrva dala je oko 700 evra, za povećanje grudi, usana i jagodica oko 4.500, a radila je i stanjivanje nosa, koje košta 2.500. Sve ukupno, za lepši izgled Stankovićeva je izdvojila oko 8.000 evra - naveo je izvor blizak pre nekoliko godina, a od tada je imala još nekoliko korekcija pa je cifra narasla i do 10.000 evra.