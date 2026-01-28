Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina Naumović su u subotu 24. januara postali roditelji još jednog deteta - ovaj put devojčice, koja je odmah po rođenju ocenjena najvišom ocenom. Dali su joj kratko, efektno ime - Lola, a Ognjen je juče otkrio da Lola liči na starijeg brata Peruna.

Mina je danas, 28. januara, u ranim jutarnjim satima napustila porodilište sa ćerkom Lolom, a po nju je došao njihov kum.

Naime, voditelj Pinka ima zdravstvenih problema, te nije hteo u tom stanju da ode po svoju suprugu i ćerkicu koje je sačekao u njihom domu.

Podsetimo, Mina i Ognjen roditelji su sina Peruna, kojeg su dobili pre dve godine, a voditelj iz prethodnog braka ima i sina Matiju.

Ognjen nije krio radosne vesti. Svoje prve utiske podelio je u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

- Ja sam se probudio pre 30 sekundi, ustao sam sada i uključio se. Super se osećam, svi su dobro, to je najvažnije. Postao sam otac po treći put, najvažnije mi je da su Mina i beba dobro, desilo se malo ranije, video sam bebu juče, neverovatan je osećaj, i dalje sam pod utiskom, kako da ispričaš nešto što osećaš. - rekao je Ognjen, pa se osvrnuo na to što je dobio ćerku posle dva sina:

- Svi su mi rekli da sam sada završio karijeru, znam kako mi je sa muškarcima, tj. mislim da znam, učim i dalje, a sa ćerkom videćemo, najbitnije mi je da bude zdravlja i da pronađe svoje mesto pod ovim suncem, a mi ćemo joj biti podrška. Svi imaju želju da liči na majku, i ja to želim, meni deluje da liči na Peruna, nadamo se da ima nešto na mene - rekao je Ognjen pa je otkrio kako su se ona i Mina odlučili za ime:

- Lola smo rekli na keca, iskreno, Mina je to htela davno, ali eto ja sam davao predloge, hteo sam da se zove Miša, kao Miša Barton, ali bolje je Lola. Kratko je svuda se isto izgovara.

