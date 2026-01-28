Slušaj vest

Pevačica Snežana Đurišić došla je besna na snimanje "Zvezda Granda", a na pitanje o krivičnoj prijavi koja je podignuta zbog njenog nastupa u Zagrebu i pesama koje je pevala nije želela da odgovori.

Nije želela da komentariše nedavno koncert koji je održala u Zagrebu, a na kom je u okviru manifestacije "Srpsko veče" izvela pesme "Odakle si sele" i "Vidovdan". Tim povodom je podneta krivična prijava.

Pevačica na to pitanje pevačica danas nije želela da odgovori već je samo zatvorila vrata.

"Ja treba da tužim"

Naime, većnik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić podneo je Opštinskom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Srpskog narodnog veća (SNV).

Snežana Đurišić se tada oglasila tim povodom.

- Ja sam ta koja bi trebalo da tuži zbog ružnih reči koje su mi upućene zato sto sam pevala svoje pesme koje nikoga ne vređaju. Ali naravno da neću da se bavim nekim bezveznjakovićima kojima je dosadno, pa će propagirati mržnju i izigravati velike patriote - rekla je ona i dodala:

- Ja sam umetnik, pevač koji uveseljava svakoga ko želi da sluša muziku koju izvodim. Politikom se nikada nisam bavila, pa neću ni sada. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi.