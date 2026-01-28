OGLASIO SE OGNJEN NAKON ŠTO NIJE OTIŠAO PO ŽENU I ĆERKU U PORODILIŠTE: Otkrio razlog zbog kojeg ih je začekao kod kuće
Voditelj Ognjen Amidžić oglasio se nakon što nije otišao po suprugu i bebu u porodilište. On je na Instagram storiju objasnio zašto je ipak Minu i ćerku Lolu sačekao u njihovom domu.
- Dragi svi, stigla mi je gomila poruka povodom vesti koje su izašle i hvala vam na brizi. Dobro sam, sve je u redu, samo od treme i uzbuđenja ne spavam noćima i dobio sam dijareju jutros pred odlazak u bolnicu i zato je po moju ženu i ćerku otišao kum - napisao je Ognjen Amidžić i dodao:
- Nikad u životu nisam bio srećniji i luđi, na infuziji sam, pripremam se za večeras, vidimo se na proslavi! - poručio je voditelj.
Podsetimo, po Minu i bebu došao je kum u ranim jutarnjim časovima, a ubrzo se saznalo da je Ognjen bio sprečen da dođe zbog zdravstvenih problema.
Podsetimo, Mina s eporodila u jednom beogradskom privatnom porodilištu i posle sina Peruna, koji ima dve godine, na svet donela ćerku, kojoj su roditelji dali ime Lola.
Ognjenu je Lola treće dete, on iz braka sa manekenkom danijelom Dimitrovskom ima sina.
Kurir.rs