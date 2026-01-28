Slušaj vest

Voditelj Ognjen Amidžić oglasio se nakon što nije otišao po suprugu i bebu u porodilište. On je na Instagram storiju objasnio zašto je ipak Minu i ćerku Lolu sačekao u njihovom domu.

- Dragi svi, stigla mi je gomila poruka povodom vesti koje su izašle i hvala vam na brizi. Dobro sam, sve je u redu, samo od treme i uzbuđenja ne spavam noćima i dobio sam dijareju jutros pred odlazak u bolnicu i zato je po moju ženu i ćerku otišao kum - napisao je Ognjen Amidžić i dodao:

- Nikad u životu nisam bio srećniji i luđi, na infuziji sam, pripremam se za večeras, vidimo se na proslavi! - poručio je voditelj.

Ognjen Amidžić Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, po Minu i bebu došao je kum u ranim jutarnjim časovima, a ubrzo se saznalo da je Ognjen bio sprečen da dođe zbog zdravstvenih problema.

Podsetimo, Mina s eporodila u jednom beogradskom privatnom porodilištu i posle sina Peruna, koji ima dve godine, na svet donela ćerku, kojoj su roditelji dali ime Lola.

Otkriven pol bebe Ognjena i Mine Foto: Printscreen

Ognjenu je Lola treće dete, on iz braka sa manekenkom danijelom Dimitrovskom ima sina.

Kurir.rs