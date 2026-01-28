Slušaj vest

Marija Kilibarda porodila se pre godinu i po dana a svako svoje slobodno vreme provodi sa mezimicom Senjom.

Voditeljka ne krije koliko uživa u porodičnom životu, te na društvenim mrežama objavljuje trenutke iz svoje svakodnevnice.

"Jasno izražava sve što misli"

Kilibarda je sada na Instagramu objavila hit fotografiju iz šetnje sa ćerkicom i napisala:

- Ona vrlo jasno izražava sve šta misli. Bez kamere molim.

Na fotografiji mala Senja drži ručicu tako kao da ne želi da se slika, što je dodatno ulepšalo ovu uspomenu.

"Kruna ljubavi je dete"

Ona je nedavno progovorila o tome da li će svoju ljubavnu vezu sa partnerom i formalno ozvaničiti.

- Najsvetlija kruna ljubavi i jednog odnosa jeste dete tako da ja stvarno neću da izgovaram fraze poput "papir ništa ne znači" - naglasila je voditeljka.

Marija je otkrila da li i šta pevuši svojoj Senji.

- Ona voli da joj pevam, a ja stvarno loše pevam samo se šalim da ne poraste brzo i ne shvati da njena mama ne zna da peva. Pevam joj šta stignem, ona stvarno uživa u muzici, jako lepo reaguje. Dok smo slavili prvi rođendan bukvalno su joj na svakom snimku ručice u vazduhu. Reaguje od klasike, bluza, džeza, narodnjaka, stvarno reaguje na muziku „un general“ tako da je slatka i voli da se uvek nešto sluša u kući – zaključila je Marija za Grand.