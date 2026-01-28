Slušaj vest

Ognjen Amidžić i Mina Naumović dobili su drugo dete, ćerkicu Lolu.

Po mamu i ćerku u bolnicu došao je kum i doveo ih u porodični dom, a voditelj je objavio prvu fotografiju sa svojom princezom.

Prva fotografija sa ćerkom

Amidžić je na Instagram storiju objavio sliku na kojoj malena Lola uživa u njegovom zagrljaju, a slika topi i najtvrđa srca.

Foto: Printscreen

Ognjen je nedavno priznao da mu je najveća želja da dobije ćerkicu i ne krije koliko je srećan što mu se želja i ostvarila.

"Nikad nisam bio srećniji i luđi"

Voditelj Ognjen Amidžić oglasio se nakon što nije otišao po suprugu i bebu u porodilište. On je na Instagram storiju objasnio zašto je ipak Minu i ćerku Lolu sačekao u njihovom domu.

- Dragi svi, stigla mi je gomila poruka povodom vesti koje su izašle i hvala vam na brizi. Dobro sam, sve je u redu, samo od treme i uzbuđenja ne spavam noćima i dobio sam dijareju jutros pred odlazak u bolnicu i zato je po moju ženu i ćerku otišao kum - napisao je Ognjen Amidžić i dodao:

- Nikad u životu nisam bio srećniji i luđi, na infuziji sam, pripremam se za večeras, vidimo se na proslavi! - poručio je voditelj.