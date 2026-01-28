"TUŽIO ME JER SAM REKLA DA JE BALVAN" Dara Bubamara na sudu sa Slobom Radanovićem, a evo što je kolege u žiriju nazvala folirantima
Pevačica Dara Bubamara pojavila se takođe danas na snimanju na Grandu, te je otkrila za Blic po dolasku detalje suđenja sa kolegom Slobom Radanovićem.
Dara je, naime, objasnila da u pitanju nije spor oko pesme, već je tuži zbog toga što ga je vređala.
- O celom tom sporu sa Slobom Radanovićem ne smem da pričam jer presuda nije pravosnažna. Ne znam šta se komentariše. Ne mogu da pričam o tome da li me je dobio, ali dobro. Moram samo da kažem da to nije tužba oko pesme. Na kraju krajeva, nije priča o mojoj pesmi, već zbog toga što sam ja rekla da je balvan. Tužba je zbog uvreda, a ne zbog pesama. Ja samo stojim iza svojih reči, nemam problem da kažem nešto što je istina - rekla je Dara kroz smeh.
- Inače, obično ja tužim, retko ima situacija ga sam ja tužena. Dobijala sam dobre cifre. Dešavalo mi se da ja tužim nekoga i da mi bude ujutru rano da odem na sud, pa onda plaćam penale. To samo meni može da se desi.
kurir.rs/blic