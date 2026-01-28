- O celom tom sporu sa Slobom Radanovićem ne smem da pričam jer presuda nije pravosnažna. Ne znam šta se komentariše. Ne mogu da pričam o tome da li me je dobio, ali dobro. Moram samo da kažem da to nije tužba oko pesme. Na kraju krajeva, nije priča o mojoj pesmi, već zbog toga što sam ja rekla da je balvan. Tužba je zbog uvreda, a ne zbog pesama. Ja samo stojim iza svojih reči, nemam problem da kažem nešto što je istina - rekla je Dara kroz smeh.