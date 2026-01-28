Slušaj vest

Pevačica Dara Bubamara pojavila se takođe danas na snimanju na Grandu, te je otkrila za Blic po dolasku detalje suđenja sa kolegom Slobom Radanovićem.

Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dara je, naime, objasnila da u pitanju nije spor oko pesme, već je tuži zbog toga što ga je vređala.

- O celom tom sporu sa Slobom Radanovićem ne smem da pričam jer presuda nije pravosnažna. Ne znam šta se komentariše. Ne mogu da pričam o tome da li me je dobio, ali dobro. Moram samo da kažem da to nije tužba oko pesme. Na kraju krajeva, nije priča o mojoj pesmi, već zbog toga što sam ja rekla da je balvan. Tužba je zbog uvreda, a ne zbog pesama. Ja samo stojim iza svojih reči, nemam problem da kažem nešto što je istina - rekla je Dara kroz smeh.

Foto: Ana Paunković

- Inače, obično ja tužim, retko ima situacija ga sam ja tužena. Dobijala sam dobre cifre. Dešavalo mi se da ja tužim nekoga i da mi bude ujutru rano da odem na sud, pa onda plaćam penale. To samo meni može da se desi.

kurir.rs/blic

