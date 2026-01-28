Slušaj vest

Pevač i bivši rijaliti učesnik, Samir Ramović, povukao se iz javnosti nakon teške operacije i transplantacije organa pre više od godinu dana, a sada je podelio neverovatnu priču o ljudskoj humanosti.

Iako je prošlo 14 meseci otkako se povukao u ilegalu kako bi se oporavio, Samir Ramović se oglasio emotivnom objavom koja je mnoge rasplakala.

On se, naime, sastao sa čovekom koji je bio spreman da učini najveću žrtvu za njega – da mu donira bubreg.

"Došao je u Istanbul da mi spasi život"

Ramović je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa Miškom Vidovićem, čovekom iz Bijeljine koji se javio kada je pevač mesecima tražio donora.

– Plemenitost bez granica. Nekad ljudi koje nikad nisi video u životu, urade više za tebe u teškim trenucima nego mnogi sa kojima si proveo dobar deo života – napisao je Samir u dirljivoj poruci.

On je otkrio da je Miško pre godinu i po dana doputovao čak u Istanbul sa namerom da mu donira svoj organ.

Do donacije od strane Miška ipak nije došlo, jer je Samiru na kraju bubreg donirao rođeni ujak, ali reakcija ovog humanog čoveka iz Bijeljine ostavila je sve bez teksta.

– Zaplakao je kada je saznao da će mi ipak ujak biti donor. Večna zahvalnost i poštovanje – istakao je pevač.

Teška borba za zdravlje

Podsetimo, Samir je nakon transplantacije prolazio kroz težak period. Zbog komplikacija je bio ponovo hospitalizovan, jer su se pojavili problemi sa povišenim kreatininom i tečnošću oko bubrega.

– Imao sam manjih komplikacija... Pokazalo se da je kreatinin malo povišen, da se limfa stvara. Konzilijum lekara je doneo odluku da ne treba raditi nove intervencije, rekli su da to može da se desi dok se bubreg privikava – ispričao je tada Ramović o svojoj borbi.

