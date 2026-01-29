Slušaj vest

Melina Galić, do prošle godine Džinović, već nedeljama je ucentru skandala u elitnim krugovima Kneževine Monaka, ekskluzivno saznaje Kurir.

Melina Džinović Foto: ATAIMAGES

Prema priči našeg izvora, bivša supruga Harisa Džinovića napravila je pravu dramu u luksuznom butiku brenda "Ermes", kad prodavačice nisu htele da joj prodaju tašnu koju je duže vreme želela.

Kako u ovom butiku važe posebna pravila za kupovinu određenih modela tašni, tačnije kvote, koje je ona premašila u 2025, Melini su objasnili da joj u tom trenutku nije dozvoljena kupovina nove "birkinke".

Nema popuštanja

- Melina je opsednuta tašnama "ermes", posebno modelima "birkin" i "keli", koje su najskuplje i najtraženije. Ima ih nekoliko, a poslednja u nizu bila je "keli" od kože aligatora, koju je dobila kao poklon za veridbu od svog partnera. Međutim, u "Ermesu" važe posebna pravila kada je reč o kupovini ovih modela, tzk. kvote, koje je ona prošle godine premašila. Prodavačica u butiku joj je tada ljubazno objasnila da ne može da joj izađe u susret jer im pravila kompanije to ne dozvoljavaju. Melinu je to toliko iznerviralo da je momentalno promenila raspoloženje i počela da viče. Toliko je bila glasna da je uznemirila ostale klijente koji su bili u šopingu - priča naš izvor sa lica mesta i nastavlja:

- Govorila je kako nije u redu da je odbiju za tašnu koju toliko želi. Pominjala je neke svoje prijateljice, kako su i one premašile kvotu, pa su dobile tašnice. Više puta je rekla da provere u sistemu njenu istoriju kupovina, da je ona verni klijent godinama i da nisu korektni. Prodavačica joj je objasnila da sve ona to zna, ali da su pravila rigorozna. Ponudila joj je neke druge modele, ali ona je želela samo "birkinku". Kad je videla da joj to ne prolazi, zahtevala je da hitno vidi menadžera. Čim se on pojavio, počela je da viče i na njega da ne želi nikakva objašnjenja. Pitala ga je da li zna ko je ona i koliko je novca ostavila kod njih u buticima i da samo želi da kupi novu tašnu kao poklon sebi za Novu godinu. Ta agonija je trajala dobrih 15 minuta. Na kraju, kad je shvatila da ništa ne pomaže, besno je napustila privatnu sobu za sastanke i otišla iz butika - zaključio je naš sagovornik.

Melina nam do zaključenja broja nije odgovorila na poruku u kojoj smo je zamolili za komentar na naše saznanje.

Podsetimo, Kurir je pre nekoliko meseci pisao da je romantični čin veridbe Meline i njenog verenika upriličen u jednom luksuznom restoranu u Monte Karlu pred oko 50 zvanica. Tom prilikom je dobila i tašnu od 80.000 evra.

- Melinin partner je na nekoliko sati zakupio jedan od najpoznatijih luksuznih restorana u Monte Karlu, koji je jedan od njenih omiljenijih. Na večeri je bilo prisutno oko 50 zvanica iz celog sveta, među kojima su bili i njena ćerka Đina, majka, kao i njena kuma, milijarderka Tamara Eklston. Ona o veridbi nije znala ništa, jer se o tome ranije uopšte nije pričalo, a iznenađenje se pripremalo još od leta - rekao je naš sagovornik, pa dodao:

Dečko sve poklanja

- Melina je mislila da će to biti samo još jedan običan odlazak na večeru, ali kad je videla sve svoje drage ljude, samo što se nije onesvestila od uzbuđenja. Bivša Harisova žena se dobro ovajdila od svog partnera, pa je tako od njega te večeri, pored skupocenog prstena, na poklon dobila i stan na svoje ime u Monte Karlu, u kojem su do tada zajedno živeli, kao i ultraretku tašnicu "ermes keli" od kože aligatora, o kojoj je sanjala godinama, a čija je cena 80.000 evra - ispričao nam je tada naš izvor.

