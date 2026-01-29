Miloš Stojković, poznatiji kao Heni , izgleda da ima probleme s virusom kao i dosta ljudi u ovim zimskim danima, pa je posetio apoteku kako bi kupio lekove koji podižu imunitet. Paparaco Kurira uslikao je poznatog repera kad je ulazio u apoteku u jednom tržnom centru, a društvo mu je pravio njegov saradnik i prijatelj Marko Popov.

Heni i njegov prijatelj trudili su se da prođu nezapaženo, pa su imali kačket i kapu, međutim, budnom oku našeg paparaca nije ništa promaklo. I jedan i drugi od glave do pete su bili u crnoj garderobi, jer im očigledno nije bilo do spremanja s obzirom da su bolesni.

Reper je nakon što se posavetovao sa apotekarkom kupio preparat za imunitet, a kada je napustio apoteku, kesu je bacio u kantu i kutiju lekova smestio je u džep. Kasnije su prošetali tržnim centrom, a tu su bili i klinci koji su želeli da se slikaju a reperima, a oni su inače i glavni konzumenti muzike koju stvaraju Heni i Popov.