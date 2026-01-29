PAPARACO! RAZBOLEO SE! Reper otišao u apoteku da kupi lek da digne imunitet
Miloš Stojković, poznatiji kao Heni, izgleda da ima probleme s virusom kao i dosta ljudi u ovim zimskim danima, pa je posetio apoteku kako bi kupio lekove koji podižu imunitet. Paparaco Kurira uslikao je poznatog repera kad je ulazio u apoteku u jednom tržnom centru, a društvo mu je pravio njegov saradnik i prijatelj Marko Popov.
Heni i njegov prijatelj trudili su se da prođu nezapaženo, pa su imali kačket i kapu, međutim, budnom oku našeg paparaca nije ništa promaklo. I jedan i drugi od glave do pete su bili u crnoj garderobi, jer im očigledno nije bilo do spremanja s obzirom da su bolesni.
Reper je nakon što se posavetovao sa apotekarkom kupio preparat za imunitet, a kada je napustio apoteku, kesu je bacio u kantu i kutiju lekova smestio je u džep. Kasnije su prošetali tržnim centrom, a tu su bili i klinci koji su želeli da se slikaju a reperima, a oni su inače i glavni konzumenti muzike koju stvaraju Heni i Popov.
Podsetimo, ovaj dvojac je "kriv" za Generaciju Zed, s obzirom da su oni tvorci pomenutog muzičkog sastava. U toj producentskoj kući karijere su započeli Anđela Ignjatović Breskvica, Mihajlo Verouvić Vojaž, Igor Panić Nući, Zera i Heni i Popov. Sastav se nakon nekoliko godina raspao, prvo su otišli Breskvica i Vojaž, a nešto kasnije i tvorac ovoga sastava Heni krenuo je u samostalnu karijeru, ali do danas se još nije tako proslavio. Milionski pregledi i hitovi ostali su na kanalu Generacije Zed.
Kurir.rs