Da humanost nema granice i da dobra dela govore univerzalnim jezikom, pokazao je dirljiv poduhvat u kojem su učestvovale brojne poznate ličnosti iz Srbije. Na inicijativu fotografa Miomira Milića, koji se već godinama bavi humanitarnim radom, u jednom afričkom selu izgrađena je nova učionica namenjena đacima koji do sada nisu imali adekvatne uslove za obrazovanje.

Ovom plemenitom gestu pridružile su se Marija Šerifović, Džejla Ramović, Jovana Pajić, Katarina Grujić, Marko Gobeljić i Andreana Čekić, koji su, zajedno sa ostalim donatorima, uplatama novčanih sredstava omogućili da ideja postane stvarnost. Zahvaljujući njihovoj podršci, deca su dobila bezbedan i uređen prostor u kojem mogu da uče, pišu i sanjaju o boljoj budućnosti.

Miomir Milić je tokom boravka u Africi zabeležio ceo proces - od prvih koraka na terenu, preko gradnje, do trenutka kad su đaci seli u nove školske klupe. Posebno emotivan detalj je to što su u znak zahvalnosti na klupama u učionici ispisana imena svih koji su učestvovali u ovom humanitarnom delu. Na taj način imena donatora ostaju trajno upisana u životima dece kojoj je pomoć najpotrebnija.

- I dalje ne mogu da verujem da se ovo dogodilo. Moja prva učionica! Još uvek sve sabiram, iskreno sam srećan i duboko zahvalan što imam priliku da napravim pozitivnu promenu u svetu. Ovo je prvi put da sam uradio nešto ovakvo i iskreno se nadam da je ovo tek početak i da će uslediti još mnogo lepih trenutaka. Hvala svima koji su doprineli ovom prelepom gestu kupovinom moje knjige. Verujem da smo pokrenuli novi talas energije koji će doneti samo dobre stvari u svet - napisao je Milić na Instagramu.

Poznate ličnosti koje su se odazvale ovoj akciji istakle su da im je čast što su bile deo projekta koji menja nečiju svakodnevicu nabolje i pokazuje da i mali doprinos može imati ogroman značaj. Imena svih donatora nalaze se ispisana na klupama u učionici u kojoj deca pohađaju nastavu

- Kad te dela nadžive i kad ostaviš planetu u boljem stanju nego što si je zatekao, možeš reći da si uspeo da dosegneš viši smisao. Bravo za sve što radiš i sve što jesi - napisala je Jovana Pajić posvetu na Instagramu upućenu Miliću.

Ovaj primer još jednom potvrđuje da javne ličnosti mogu i treba da koriste svoju vidljivost kako bi skrenuli pažnju na važne društvene teme i podstakli druge na solidarnost.

Izgrađena učionica danas nije samo prostor sa zidovima i klupama već simbol zajedništva, dobrote i nade. Projekat Miomira Milića i podrška poznatih iz Srbije dokaz su da se uz iskrenu želju i zajednički napor mogu napraviti velike promene - čak i na drugom kontinentu.

Miomir ovde ne planira da se zaustavi, pa će nastaviti sa humanitarnim radom.