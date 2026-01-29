Slušaj vest

Nina Badrić bila je udata za milionera Bernarda Krasnića koji nije poznat estradi.

Nakon 3 godina krah

Nina i Krasnić su bili u vezi 12 godina, 2003. godine su se verili u Dubrovniku, a venčanje je bilo kao iz bajke, održano pred 180 zvanica, a Nina je sijala u venčanici luksuznog brenda, a nije slutila da će do kraha ljubavi doći nakon samo tri godine.

Tada je Badrićeva javnosti uputila i pismo u kom je kao razlog razvoda navela emocionalnu udaljenost i nemerljive razlike. Međutim, oni su ipak uspeli da spasu brak nakon toga, pa su se službeno razveli tek 2012. godine, a Nina je više puta pričala o braku sa milionerom.

"Nažalost nije išlo"

- Našem smo braku dali ne jednu, nego dve šanse, ali nažalost nije išlo. Naravno da zbog toga nisam srećna, ali barem ne mogu sebi da prebacujem da nismo preduzeli sve kako bi naš brak opstao - izjavila je tada Badrićeva.

Krasnić se ubrzo nakon razvoda ponovo oženio. On je sada u braku sa Laticom Ivanišević.