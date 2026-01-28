Slušaj vest

Đina Džinović, koja je poznata po tome što na društvenim mrežama redovno objavljuje snimke, ovog puta je zaintrigirala pratioce objavom sa misterioznim muškarcem. Na fotografiji, na kojoj zajedno obavljaju večernju bjuti rutinu, lice nepoznatog momka prekriveno je maskom.

Đina Džinović
Foto: Preent Screen

Iako identitet muškarca nije otkriven, primetno je da vodi računa o izgledu i telu, baš kao i Harisova naslednica. Mišićavi momak ogrnuo se Đininim džemperom, dok je ona pozirala u bademantilu, dodatno podgrevajući sumnje i komentare da je u pitanju nova romansa.

Đinine intervencije

Podsetimo, često se spekuliše o estetskim intervencijama koje je Đina radila na sebi.

Đina je jednom prilikom na storiju otkrila da je ubrizgala 3 mililitra hijalurona kako bi joj usne izgledale lepše i punije. Nekad je imala problem sa gojaznošću, pa se pridržavala strogih dijeta i redovnih treninga, ali ono što nije uspela da reši su udubljenja na kukovima. Ona je odlučila da taj problem pošto sankcioniše te se podvrgla estetskoj korekciji hijaluronom.

Đina Džinović Foto: Printsceen /instagram, Pritnscreen/Instagram

U jednoj poznatoj klinici u Beogradu navodno je ubrizgala određenu kubikažu hijaluronskih filera u kukove kako bi dobila Kim Kardašijan efekat.

Inače, takođe se spekuliše se da je Đina korigovala i nos jer su slike od pre i slike od sad poprilično drugačije. Mnogi komentarišu da je ugradila i silikone, ali mlada influenserka to još uvek nije potvrdila.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsĐINA ŽARI I PALI SVOJIM IZGLEDOM! Pokazala zanosne grudi, muškarci će potpuno odlepiti (FOTO)
StarsPOVUKLA SE U ILEGALU! Đina Džinović pogasila sve društvene mreže
Screenshot 2024-10-24 192240.jpg
StarsJEDNA IMA 280 STANOVA, DRUGA NASLEĐUJE POLA BEOGRADA Ovo su tri najbogatije ćerke u Srbiji, roditelje im svi znate, a evo šta im bogati sve ostavljaju
12222.jpg
StarsĐINA DŽINOVIĆ OBJAVILA FOTKU SA MISTERIOZNIM DEČKOM: Raskinula sa Andrejom, a sad se s njim voza u besnoj mašini, pa završili na ovom luks mestu!
Đina Džinović

Đina Džinović Izvor: Instagram