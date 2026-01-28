Slušaj vest

Đina Džinović, koja je poznata po tome što na društvenim mrežama redovno objavljuje snimke, ovog puta je zaintrigirala pratioce objavom sa misterioznim muškarcem. Na fotografiji, na kojoj zajedno obavljaju večernju bjuti rutinu, lice nepoznatog momka prekriveno je maskom.

Iako identitet muškarca nije otkriven, primetno je da vodi računa o izgledu i telu, baš kao i Harisova naslednica. Mišićavi momak ogrnuo se Đininim džemperom, dok je ona pozirala u bademantilu, dodatno podgrevajući sumnje i komentare da je u pitanju nova romansa.

Đinine intervencije

Podsetimo, često se spekuliše o estetskim intervencijama koje je Đina radila na sebi.

Đina je jednom prilikom na storiju otkrila da je ubrizgala 3 mililitra hijalurona kako bi joj usne izgledale lepše i punije. Nekad je imala problem sa gojaznošću, pa se pridržavala strogih dijeta i redovnih treninga, ali ono što nije uspela da reši su udubljenja na kukovima. Ona je odlučila da taj problem pošto sankcioniše te se podvrgla estetskoj korekciji hijaluronom.

U jednoj poznatoj klinici u Beogradu navodno je ubrizgala određenu kubikažu hijaluronskih filera u kukove kako bi dobila Kim Kardašijan efekat.

Inače, takođe se spekuliše se da je Đina korigovala i nos jer su slike od pre i slike od sad poprilično drugačije. Mnogi komentarišu da je ugradila i silikone, ali mlada influenserka to još uvek nije potvrdila.

