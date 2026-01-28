Slušaj vest

Njih dvoje uživaju u ljubavi šest meseci, a pevačica je u izjavi za medije istakla da je konačno srećna i emotivno ispunjena, te da u novom partneru ima veliku podršku.

- Moj dečko je slobodan, bili smo sa tatom na ručku i odmah da kažem da se super slažu. Nema ženu i decu, meni je velika podrška i stvarno smo se pronašli - rekla je Jelena za Blic, pa se dotakla njegovog braka:

1/7 Vidi galeriju Jelena Vučković Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Te priče koje vidim da se pominju oko braka, to je bilo nešto davno i mladalački. Opet kažem čovek je slobodan i jako nam je lepo.

Evo ko je novi dečko Jelene Vučković

Inače, kako su pisali mediji, Jelenin novi partner ima brak iza sebe i uspešan je ugostitelj. Oni su su započeli vezu nakon što se ona razvela od supruga Aleksandra sa kojim je provela 13 godina u braku.

Suprug je prevario

Njen život obeležio je težak razvod i izdaja čoveka sa kojim je provela 13 godina u braku.

Nikada nije volela da bude u centru pažnje zbog skandala, te se trudila da svoj privatni život u potpunosti sačuva samo za sebe, ali skandal se desio. Naime, ona je u maju 2025. potvrdila je da prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu jer se razvodi od supruga Aleksandra Sofronijevića.

Njih dvoje su se venčali 2016. godine u tajnosti, a sve ove godine su živeli u Valjevu.

1/7 Vidi galeriju jelena Vučković o najbolnijoj temi Foto: Printscreen

O suprugu je uvek govorila sve najlepše, a svi su bili uvereni da su skladan par, zato je sve šokirala vest o njegovoj izdaji.

"Tako je, razvodim se posle 13 godina braka. On je vodio dvostruki život, živeo sa drugom ženom tri godine, saznala sam sve. Sve sam njemu posvetila. Pokušavala sam da sačuvam ono što se dalo sačuvati, ali nije uspelo. Htela sam njega, htela sam da budem samo sa njim, ali eto. Zbog njega nisam ni radila, sve sam posvetila njemu, a on sa drugim ženama bio", rekla je Jelena grcajući u suzama za "Blic" i dodala:.

"Svi su uz mene, porodicami je sad najveća podrška. Ja sam trenutno kod Goce u Kuršumliji. Trba da krenem i da snimam, krajem avgusta će mi izaći i pesma. To će me možda podići iz ove situacije jedino".

"Zetečena sam. Poslednje dve godine se ponašao sumnjivo, svaki muškarac ume i da slaže i da prevari, ali on se zaljubio. Nije smeo da mi kaže. Videla sam da se nešto dešava, žena to jednostavno oseti."

Nikad nije obraćala pažnju na druge devojke

"Ne uzdižem sebe, ali ja, Jelena Vučković, iz takve porodice nisam obraćala pažnju na druge devojke. Nisu mi bile bitne jer poštujem sebe. Nisam učena tako da idem da vijam druge žene. Nisam ni ljubomorna, jer mislim da previše vredim da bih se spuštala na taj nivo. Nemam pojma ko je ta žena, ali znam kako izgleda. Da sam bar zamenjena sa nekom lepoticom, uspešnom ženom, rekla bih mu svaka čast, skidam kapu. Nije to ni bitno, možda su se našli, sve je to okej, ali mogao je da mi kaže" - objasnila je Jelena.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: