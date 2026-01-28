Slušaj vest

Voditeljka Dragana Katić retko govori o svom privatnom životu, ali kada su u pitanju njeni sinovi, Bojan i Boban, ne krije koliko je ponosna na njih.

Kao samohrana majka, suočavala se s brojnim izazovima, ali danas s ponosom ističe da su njeni sinovi odrasli u uspešne i moralne ljude.

Dragana je sama odgajala sinove, što nije bilo lako.

- Čovek se svega uplaši kada naiđu problemi. Kada je lepo, sve možeš sam, ali kada treba nešto da rešiš sam kao roditelj, da doneseš veliku odluku – sve je teško. Ali, koliko god da je teško, ne može se opisati ta neizmerna sreća kada u nečemu uspeš,“ rekla je Dragana jednom prilikom. Danas, njeni sinovi su ostvareni mladi ljudi – Boban je inženjer arhitekture u Berlinu, dok Bojan živi u Beogradu i diplomirao je na Fakultetu političkih nauka.

Odbijala poslovne ponude zbog dece

Inače Dragana je nedavno za Blic otkrila da je odbijala dobre poslovne ponude, a sve kako bi više vremena provodila sa decom.

- Ponude mi jesu poslovne stizale, da pređem negde iz "Granda", ali su dolazile u vreme kada su meni deca bila manja, kada sam im bila potrebna, ali se one nisu uklapale u ono što sam ja tada želela - rekla je voditeljka tada.

